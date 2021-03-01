От препарата массово отказываются медики, хотя в ряде районов страны критическая ситуация с пандемией

Лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко жестко раскритиковал вакцину от коронавируса, которой прививают граждан Украины. "Шоколадный король" всея Незалежной во время сегодняшнего заседания в Верховной раде согласительного совета назвал препарат компании AstraZeneca индийского производства "говном". Об этом сообщает "Страна.ua".

Экс-президент страны поведал о своей поездке в Прикарпатье, где сложилась критическая ситуация с пандемией. Однако местные жители не хотят колоться вакциной, закупленной нынешним главой государства Владимиром Зеленским под предводительством министра здравоохранения Максимом Степановым.

"На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться, прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии, – потому что говно привезли. И привезли это из-за коррупции и профнепригодности", – гремел с трибуны Рады пан Порошенко.

Кроме того, считает депутат, причинами новой вспышки коронавируса в западных областях Незалежной стали работающие лыжные курорты и новый штамм инфекции.

"Потому что кое-кто никак не нажрется и никак не отдохнет. До сих пор Буковель работает, а его владельцы набивают карманы. В Прикарпатье, по крайней мере, в тех больницах, где я был, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом. (...) Ситуация критическая", – подытожил пятый лидер нации.

Между тем, сам пан Степанов сегодня под телекамеры сделал себе укол индийским препаратом, дабы доказать его надежность. Министр объявил, что и президент страны вакцинируется на публике препаратом CoviShield, передает УНИАН.

Недовольство индийским лекарством высказывают не только на Западе Украины. Так, в понедельник, 1 марта, стало известно, что в Одессе у многих медработников, прошедших вакцинацию, ухудшилось самочувствие. В результате от уколов CoviShield отказываются даже врачи.

А всеукраинская вакцинация должна только начаться – сегодня открылась запись в лист ожидания на укол, сообщает "112".

