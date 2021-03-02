Предложение Украины по воде рассмешило крымчан

Предложение Украины по воде рассмешило крымчан
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
На полуострове не собираются решать вопрос дефицита, выполняя условия Незалежной

Украина не должна поить водой российские войска, находящиеся в Крыму. Такого мнения придерживается глава МВД страны Арсений Аваков. 

Он заявил, что у Киева по этому вопросу нет никаких международных обязательств, поэтому открывать доступ полуострову к пресной воде они не обязаны.

"Не должна Украина поставлять воду в Крым до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Это мое твердое убеждение", – заявил он в эфире 1+1, передает "Свободная пресса". 

На слова украинского министра ответили на полуострове. Как сообщил депутат крымского парламента Алексей Черняк, Крым сможет справиться с водным дефицитом и без Украины, но обратно к ней не примкнет. Он подчеркнул в беседе с РИА "Новости", что с оказываемой федеральной поддержкой регион смогут обеспечить надежным и устойчивым водоснабжением. 

"Каждый день одно и то же, аж смешно. Крымчане знали, на что шли, поэтому сворачивать, а уж тем более возвращаться, никто даже не думает", – заявил Черняк.

После присоединения Крыма к России, Украина перекрыла Северо-Крымский канал, обеспечивающий полуостров основными объемами пресной воды, напоминает телеканал "360". За последний год подземные хранилища, с помощью которых решали вопрос дефицита, обмелели. В ряде регионов введен график подачи воды. 

Ранее Зеленский поддержал строительство дамбы на Северо-Крымском канале, благодаря которой в Крым не утечет ни капли пресной воды. 

Роман ИГНАТОВ

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крым наш
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Пиндероссы сосут у Фуйла
Российская пропаганда разделила мировое общество на три категории: пиндосы, бандероссы и пиндероссы. Пиндосы - это Америка и Евросоюз, бандероссы - жители Украины которые любят Степана Бандеру и пиндероссы - россияне живущие в России но стремящиеся к такой жизни как в Америке и Европе/90%/. Рано утром просыпаясь пиндеросс не думает не думает о жрачка, бухле и бабах. Извечный вопрос жужащий в голове: "Кого еще победить чтобы зажить счастливо как эти проклятые пиндосы?" "А давай насрем еще соседям чтобы и им было хреново". А в это время Вова Путин смеется над лохами и тащит бабло в офшоры.
и не думай,не читаем что ты накалякал
крым наш
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Гость156567
#украинаидинахуй
поддерживаю!
Гость154202
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Надо было просто, авиацией расширить канал и все. Но это не с пенсионерами, подписал и все
Мыкола Голожопоротько
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Пиндероссы сосут у Фуйла
Российская пропаганда разделила мировое общество на три категории: пиндосы, бандероссы и пиндероссы. Пиндосы - это Америка и Евросоюз, бандероссы - жители Украины которые любят Степана Бандеру и пиндероссы - россияне живущие в России но стремящиеся к такой жизни как в Америке и Европе/90%/. Рано утром просыпаясь пиндеросс не думает не думает о жрачка, бухле и бабах. Извечный вопрос жужащий в голове: "Кого еще победить чтобы зажить счастливо как эти проклятые пиндосы?" "А давай насрем еще соседям чтобы и им было хреново". А в это время Вова Путин смеется над лохами и тащит бабло в офшоры.
Если кто и сосёт так это бандерлоги-херои сосала у пендосов!сосут причмокивая !Это в генах еще со времен холопства у польских шляхтичей ! с тех пор и бегают ищут у кого сосало потолще ! Да скакол? В срало Усраине! Хероям в сосало!
Гость153315
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Пиндероссы сосут у Фуйла
Российская пропаганда разделила мировое общество на три категории: пиндосы, бандероссы и пиндероссы. Пиндосы - это Америка и Евросоюз, бандероссы - жители Украины которые любят Степана Бандеру и пиндероссы - россияне живущие в России но стремящиеся к такой жизни как в Америке и Европе/90%/. Рано утром просыпаясь пиндеросс не думает не думает о жрачка, бухле и бабах. Извечный вопрос жужащий в голове: "Кого еще победить чтобы зажить счастливо как эти проклятые пиндосы?" "А давай насрем еще соседям чтобы и им было хреново". А в это время Вова Путин смеется над лохами и тащит бабло в офшоры.
Просто дэбил... <цензура> повышай свой уровень образования.
М
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Белорус
А что им ещё остается делать? Вы смачно плюнули им в лицо, а они должны улыбнуться в ответ?
должны в ножки кланяться что не дали днр разбить их банду насильников в котлах и занять вся малороссию и новороссию,т.е оставили в живых свидомых и их главарей и оставили им (пока) эти земли
такими темпами названные земли сами добровольно захотят уйти от бандеровщины и образовать автономные округа россии
Пиндероссы сосут у Фуйла
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Российская пропаганда разделила мировое общество на три категории: пиндосы, бандероссы и пиндероссы. Пиндосы - это Америка и Евросоюз, бандероссы - жители Украины которые любят Степана Бандеру и пиндероссы - россияне живущие в России но стремящиеся к такой жизни как в Америке и Европе/90%/. Рано утром просыпаясь пиндеросс не думает не думает о жрачка, бухле и бабах. Извечный вопрос жужащий в голове: "Кого еще победить чтобы зажить счастливо как эти проклятые пиндосы?" "А давай насрем еще соседям чтобы и им было хреново". А в это время Вова Путин смеется над лохами и тащит бабло в офшоры.
Белорус
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А что им ещё остается делать? Вы смачно плюнули им в лицо, а они должны улыбнуться в ответ?
гость
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Бандеры в жоъу мы вас драли вместе с вашей грязной лужей, куда вы серете, гандоъы
Эдмон Дантес
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