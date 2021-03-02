На полуострове не собираются решать вопрос дефицита, выполняя условия Незалежной

Украина не должна поить водой российские войска, находящиеся в Крыму. Такого мнения придерживается глава МВД страны Арсений Аваков.

Он заявил, что у Киева по этому вопросу нет никаких международных обязательств, поэтому открывать доступ полуострову к пресной воде они не обязаны.

"Не должна Украина поставлять воду в Крым до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Это мое твердое убеждение", – заявил он в эфире 1+1, передает "Свободная пресса".

На слова украинского министра ответили на полуострове. Как сообщил депутат крымского парламента Алексей Черняк, Крым сможет справиться с водным дефицитом и без Украины, но обратно к ней не примкнет. Он подчеркнул в беседе с РИА "Новости", что с оказываемой федеральной поддержкой регион смогут обеспечить надежным и устойчивым водоснабжением.

"Каждый день одно и то же, аж смешно. Крымчане знали, на что шли, поэтому сворачивать, а уж тем более возвращаться, никто даже не думает", – заявил Черняк.

После присоединения Крыма к России, Украина перекрыла Северо-Крымский канал, обеспечивающий полуостров основными объемами пресной воды, напоминает телеканал "360". За последний год подземные хранилища, с помощью которых решали вопрос дефицита, обмелели. В ряде регионов введен график подачи воды.

Ранее Зеленский поддержал строительство дамбы на Северо-Крымском канале, благодаря которой в Крым не утечет ни капли пресной воды.