Раскрыт сценарий свержения Лукашенко

Раскрыт сценарий свержения Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
Президента Белоруссии постараются убрать несколькими способами

На Западе не отказались от мысли снять Александра Лукашенко с поста главы Республики. Планы по его свержению раскрыл политолог Сергей Михеев.

Белорусский президент наверняка не станет подчиняться приказам из-за границы, и его постараются убрать. Для этого могут использовать несколько способов, отметил аналитик.

Одним из таких являются разные интриги внутри страны. Также не исключены намерения поссорить Лукашенко с Россией. И, наконец, третий вариант – затеять массовые протесты, уточнил эксперт.

Ну а если эти попытки не увенчаются успехом, тогда займутся Белоруссией. Ее постараются разделить на территории. В частности, западные области могут отдать Польше, давно требующей вернуть "исторические земли". И другие государства тоже способны покачать права на едва ли не половину этой страны, поделился мнением специалист.

Лукашенко абсолютно не устраивает Запад, которому нужен президент, согласный с расположением базы НАТО у Смоленска. Но Александр Григорьевич не та фигура, пояснил Михеев.

Поэтому на него и давят уже 30 лет. Им требуется тот, кто "все сольет скопом и скажет: "Придите и владейте нами", заявил политолог в интервью "Украина.ру".

Ранее бывшая соперница по выборам Светлана Тихановская предсказала Александру Лукашенко незавидную участь. Он уйдет с поста президента не позднее нынешней весны, сообщила оппозиционерка из домохозяек.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость156684
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Михеев где твой розум
гость
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Какая хъета бредовая, автор статьи дебил(ша).
!
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Политологу срочно КЛИЗМУ семивёдерную и обёртывание мокрой холодной простынёй!
Ведьма Гость
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Мудрый сам уходит,а остальных надо убирать!
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