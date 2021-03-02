Изменение взглядов главы Незалежной не стало сюрпризом для его окружения

У президента Украины Владимира Зеленского было несколько вариантов поведения в роли главы государства. Первый предусматривал достижение договоренностей с лидером России Владимиром Путиным. Когда этот план провалился, Зеленский перешел к жесткому сценарию. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

По его словам, Зеленский возлагал большие надежды на "нормандский саммит" в Париже, который состоялся в декабре 2019 года. Но воспользоваться той встречей для переговоров с Путиным не получилось: разговор президентов тет-а-тет длился не более четверти часа и закончился ничем.

Убедившись, что договориться с Путиным по урегулированию на Украине по киевскому сценарию не выйдет, Зеленский сменил тактику: заблокировал телеканалы, в эфире которых звучали неугодные украинским властям речи, ввел санкции против оппозиционно настроенных украинцев. По оценке Авакова, это – не случайная, а давно продуманная Зеленским линия поведения.

"Такая манера поведения, которую он сейчас демонстрирует, – это его убеждения. Я на это надеюсь",

– подчеркнул глава МВД в эфире телеканала "1+1".

В феврале Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца, нардепа Тараса Козака, а также о санкциях в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, его жены и еще нескольких украинцев и местных компаний.