Зеленский перешел к санкциям после провала с Путиным – Аваков

Зеленский перешел к санкциям после провала с Путиным – Аваков
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Изменение взглядов главы Незалежной не стало сюрпризом для его окружения

У президента Украины Владимира Зеленского было несколько вариантов поведения в роли главы государства. Первый предусматривал достижение договоренностей с лидером России Владимиром Путиным. Когда этот план провалился, Зеленский перешел к жесткому сценарию. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

По его словам, Зеленский возлагал большие надежды на "нормандский саммит" в Париже, который состоялся в декабре 2019 года. Но воспользоваться той встречей для переговоров с Путиным не получилось: разговор президентов тет-а-тет длился не более четверти часа и закончился ничем.

Убедившись, что договориться с Путиным по урегулированию на Украине по киевскому сценарию не выйдет, Зеленский сменил тактику: заблокировал телеканалы, в эфире которых звучали неугодные украинским властям речи, ввел санкции против оппозиционно настроенных украинцев. По оценке Авакова, это – не случайная, а давно продуманная Зеленским линия поведения.

"Такая манера поведения, которую он сейчас демонстрирует, – это его убеждения. Я на это надеюсь",

подчеркнул глава МВД в эфире телеканала "1+1".

В феврале Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца, нардепа Тараса Козака, а также о санкциях в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, его жены и еще нескольких украинцев и местных компаний. 

Фоторепортаж
Киев замер: Путин принимает Зеленского в Париже. LIVE
Владимир Путин. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Фото: Григорий Дукор/ТАСС
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость156545
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На фото Зеленский and Макрон... Клоуном не становятся, или рождаются, поэтому как в басне Крылова, немного перефразирую:
А вы, дружок, как ни садитесь; Всё в президенты не годитесь.
Абсолютно натуральная феминистка
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Песков уже извертелся как последний глист на сковородке изолгавшийся, изворовавшийся, искривлявшийся Путин стал до омерзения и до тошноты токсичным для всех, что ни один уважающий себя лидер не будет с Путиным встречаться, т.к. западло
Изолгавшийся Путин стал отвратителен всем, на Мюнхенскую конференцию Путина не пригласили, на саммит G7 теперь даже близко не подпускают, Песков кривляясь уверяет, что Путину в G7 и не нужно, хотя тут же и Путин и Песков визжат, что срочно нужно встречаться лидерам пяти стран победительниц во II мировой войне
Абсолютно натуральная феминистка
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В реальности с Путиным могут встречаться только такие как Белорусский Лукашенко, Украинский придурок клоун Зеленский, лжец, вор, обманщик безмозглый Дональд Трамп, ну и естественно казахи, киргизы, таджики, туркмены, абхазцы и осетины
М
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петрушка может только выполнять пожелания своих кураторов с запада,приписывать пианисту какие то жесты диктатора нонсенс
то что это говорит аваков может быть лишь часть их марлезонского балета,свалить со своей головы на дурачка в кипе,т.е через аваков подставляет именно петрушку и его кураторов,используя ситуацию в своих целях,как можно дольше занимать пост и творить свои делишки,оставаясь в тени
гость
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Ты дебил еще начни в штаны свои гадить чаще, не 3 раза в день как обычно а 50. Нам совсем житья не будет. Заревем от боли.
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