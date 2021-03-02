Минск инициировал экстрадицию Тихановской

Минск инициировал экстрадицию Тихановской
Светлана Тихановская. Фото: Heikki Saukkomaa via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Оппозиционерку подозревают в уголовном преступлении

Светлана Тихановская и ее приближенные планировали организацию массовых беспорядков и захват административных зданий в Гомеле. К таким выводам пришло следствие. Материалы дела отправлены в прокуратуру для передачи в суд. Об этом сообщила пресс-служба СК Белоруссии во вторник, 2 марта.

Отмечается, что фигурантов уголовного дела на время суда решено поместить под стражу. Тихановская объявлена в розыск, документы на ее экстрадицию переданы в Генпрокуратуру, передает "БелТА". 

Отмечается, что следователи проверяли информацию по делу претендента участие в выборах президента Республики Сергея Тихановского. В ходе расследования выяснилось, что жена активиста и ее окружение планировали устроить беспорядки в Гомеле в августе 2020 года. Они хотели захватить административные здания и поставить своих людей на ключевые посты. Это обсуждалось, в частности, на встрече Тихановской с соратниками 5 августа, видеозапись которой попала к следователям.

В итоге данное дело было выделено в отдельное производство. Участникам встречи предъявлено обвинение в подготовке к массовым беспорядкам и подготовке к захвату зданий.

Светлана Тихановская участвовала в выборах президента Белоруссии в августе 2020 года. По официальным данным ЦИК, она набрала 10% голосов, у Александра Лукашенко – 80%. Оппозиционерка уехала в Литву, где объявила о своей победе на выборах. Ее поддержали члены ЕС и другие страны Запада. В Белоруссии начались массовые акции протеста, но через несколько месяцев они пошли на спад. 

Ранее стало известно, что Тихановская объявлена в розыск в России.

Николай ВИКТОРОВ

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гость
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ПэдроПотрох замыкание наглухо у тебя в очке твоем бульбаметском, над вами ржет вся наша страна, вы сделать с бабой ничего не можете дебилы.
Гость151764
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Безмозглая политическая проститутка решила еще и фюрером поработать... Сейчас ее будет обхаживать пушистый северный зверек....
Зильоный уёбок Вова
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утилизировать тварей вместе с отпрысками, шоб не плодились
Пэдро Потрох
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гость
Да закажите её, воины ислама, тока не перепутайте ни чего второпях, бесноватые.
это у тебя замыкание в мозгах или поток мыслёв? А экстрадировать её давно надо - на кухню. к стиральной машине! Бельё не стирано .дети грязные голодные пищат , а тётка бегает понимашь по разным литовиям хернёй занимается
гость
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Да закажите её, воины ислама, тока не перепутайте ни чего второпях, бесноватые.
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