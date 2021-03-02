Оппозиционерку подозревают в уголовном преступлении

Светлана Тихановская и ее приближенные планировали организацию массовых беспорядков и захват административных зданий в Гомеле. К таким выводам пришло следствие. Материалы дела отправлены в прокуратуру для передачи в суд. Об этом сообщила пресс-служба СК Белоруссии во вторник, 2 марта.

Отмечается, что фигурантов уголовного дела на время суда решено поместить под стражу. Тихановская объявлена в розыск, документы на ее экстрадицию переданы в Генпрокуратуру, передает "БелТА".

Отмечается, что следователи проверяли информацию по делу претендента участие в выборах президента Республики Сергея Тихановского. В ходе расследования выяснилось, что жена активиста и ее окружение планировали устроить беспорядки в Гомеле в августе 2020 года. Они хотели захватить административные здания и поставить своих людей на ключевые посты. Это обсуждалось, в частности, на встрече Тихановской с соратниками 5 августа, видеозапись которой попала к следователям.

В итоге данное дело было выделено в отдельное производство. Участникам встречи предъявлено обвинение в подготовке к массовым беспорядкам и подготовке к захвату зданий.

Светлана Тихановская участвовала в выборах президента Белоруссии в августе 2020 года. По официальным данным ЦИК, она набрала 10% голосов, у Александра Лукашенко – 80%. Оппозиционерка уехала в Литву, где объявила о своей победе на выборах. Ее поддержали члены ЕС и другие страны Запада. В Белоруссии начались массовые акции протеста, но через несколько месяцев они пошли на спад.

Ранее стало известно, что Тихановская объявлена в розыск в России.