Лукашенко отказал в "слиянии с Россией"

Лукашенко отказал в "слиянии с Россией"
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава Белоруссии рассекретил темы переговоров в Сочи

На минувшей встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи тема предоставления Белоруссии нового кредита не поднималась. Более того, 70% того, о чем написали СМИ, является "полной брехней". Такое заявление сделал белорусский президент. 

Сегодня во время совещания по вопросу российско-белорусского сотрудничества в военной сфере Лукашенко рассекретил, о чем разговаривал с президентом России. Глава заявил, что на встрече были подвергнуты "ревизии и обсуждению буквально все вопросы" сотрудничества между странами. 

По его словам, на встрече с российским лидером, в частности, обсуждалось взаимодействие в формате Союзного государства, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, противостояние различным вызовам, в том числе внешним, передает БелТа. При этом, отметил президент, вопрос о новом кредите он не поднимал.

Также Александр Лукашенко заявил, что работать в направлении слияния России и Белоруссии сейчас было бы глупо, поскольку это абсолютно не нужно. 

"Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий", – уверен Лукашенко. 

Белорусский президент считает, что сейчас у его страны с Россией практически одинаковый уровень развития по различным направлениям. 

Кроме того, Лукашенко заявил, что они с Путиным обменялись закрытыми данными спецслужб по раскачиванию ситуации в двух странах. Глава Белоруссии указал, что никакого трансфера власти в стране быть не может. 

Напомним, встреча Путина и Лукашенко прошла в Сочи 22 февраля. Во время переговоров российский президент напомним белорусскому о вложенных в его страну деньгах.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость152718
Пожаловаться Ответить
ужасно не красивые и не привлекательные.
хуже только рыло у сечина и лаврова.
какие то кисло-отвратные.
Гость153516
Пожаловаться Ответить
Правильно. Никакого слияния. Войдут областями. Но для этого надо перестать их дотировать. Но это видимо уже не при другом президенте...
Гость152718
Пожаловаться Ответить
какие мерзкие рыла а ...
Гость156756
Пожаловаться Ответить
Абсолютно натуральная феминистка
Песков уже извертелся как последний глист на сковородке изолгавшийся, изворовавшийся, искривлявшийся Путин стал до омерзения и до тошноты токсичным для всех, что ни один уважающий себя лидер не будет с Путиным встречаться, т.к. западло
Изолгавшийся Путин стал отвратителен всем, на Мюнхенскую конференцию Путина не пригласили, на саммит G7 теперь даже близко не подпускают, Песков кривляясь уверяет, что Путину в G7 и не нужно, хотя тут же и Путин и Песков визжат, что срочно нужно встречаться лидерам пяти стран победительниц во II мировой войне
В реальности с Путиным могут встречаться только такие
А просветите, нас, бездарных, зачем нам в G7? Да и не подскажите какие страны входят в G7 и количество населения в этих странах? Ну и для понимания каково население планеты земля.
А по второму Вашему тезису, это совершенно другой формат, Вы же за продуктами в аптеку не ходите, для любого заседания заранее готовится повестка, прорабатываются вопросы. Вы же поверхностно судите, услышали звон, да не знаете где он.
Вован
Пожаловаться Ответить
Россия и Беларусь 20 лет ведут переговоры о создании Союзного Государства. В декабре 1999 года Ельцин и Лукашенко/за праздничным столом/ подписали Договор о создании СГ и Программу действий... Документ вступил в силу в январе 2000 года после ратификации парламентами стран. Энергичный Лукашенко уже мечтал о кремлевском кабинете и президентском кресле, но Ельцин с будуна передал Договор..., ядренный чемоданчик и Россию первому попавшемуся ему у кабинета - Путину. С тех пор в течении 20 лет Путин платит Лукашенко отступные, а то все еще мечтает стать в ближайшее время президентом России.
Гость156025
Пожаловаться Ответить
Упаси бог, и так сидит на шее 30 лет...
Абсолютно натуральная феминистка
Пожаловаться Ответить
В реальности с Путиным могут встречаться только такие как Белорусский Лукашенко, Украинский придурок клоун Зеленский, лжец, вор, обманщик безмозглый Дональд Трамп, ну и естественно казахи, киргизы, таджики, туркмены, абхазцы и осетины
Абсолютно натуральная феминистка
Пожаловаться Ответить
Песков уже извертелся как последний глист на сковородке изолгавшийся, изворовавшийся, искривлявшийся Путин стал до омерзения и до тошноты токсичным для всех, что ни один уважающий себя лидер не будет с Путиным встречаться, т.к. западло
Изолгавшийся Путин стал отвратителен всем, на Мюнхенскую конференцию Путина не пригласили, на саммит G7 теперь даже близко не подпускают, Песков кривляясь уверяет, что Путину в G7 и не нужно, хотя тут же и Путин и Песков визжат, что срочно нужно встречаться лидерам пяти стран победительниц во II мировой войне
В реальности с Путиным могут встречаться только такие
гость
Пожаловаться Ответить
минск ты пидаъок бандеровский? давай на клык, пока ни кто не видит!
гость
Пожаловаться Ответить
Или врет или пизъа ему ближайшее время. Он на хъй вместе со своей бульбандией не нужен ни для чего более. Нужна земля против нато и всё.
1 2
новости партнеров
По теме

Раскрыт сценарий свержения Лукашенко

Президента Белоруссии постараются убрать несколькими способами

Предложение Украины по воде рассмешило крымчан

На полуострове не собираются решать вопрос дефицита, выполняя условия Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей