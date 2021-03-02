Глава Белоруссии рассекретил темы переговоров в Сочи

На минувшей встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи тема предоставления Белоруссии нового кредита не поднималась. Более того, 70% того, о чем написали СМИ, является "полной брехней". Такое заявление сделал белорусский президент.

Сегодня во время совещания по вопросу российско-белорусского сотрудничества в военной сфере Лукашенко рассекретил, о чем разговаривал с президентом России. Глава заявил, что на встрече были подвергнуты "ревизии и обсуждению буквально все вопросы" сотрудничества между странами.

По его словам, на встрече с российским лидером, в частности, обсуждалось взаимодействие в формате Союзного государства, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, противостояние различным вызовам, в том числе внешним, передает БелТа. При этом, отметил президент, вопрос о новом кредите он не поднимал.

Также Александр Лукашенко заявил, что работать в направлении слияния России и Белоруссии сейчас было бы глупо, поскольку это абсолютно не нужно.

"Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий", – уверен Лукашенко.

Белорусский президент считает, что сейчас у его страны с Россией практически одинаковый уровень развития по различным направлениям.

Кроме того, Лукашенко заявил, что они с Путиным обменялись закрытыми данными спецслужб по раскачиванию ситуации в двух странах. Глава Белоруссии указал, что никакого трансфера власти в стране быть не может.

Напомним, встреча Путина и Лукашенко прошла в Сочи 22 февраля. Во время переговоров российский президент напомним белорусскому о вложенных в его страну деньгах.