Приказ об атаке подписал Дональд Трамп

Война между Россией и США могла начаться в 2018 году у берегов Сирии. Тогда по приказу главы Белого дома Дональда Трампа экипаж американской подлодки USS John Warner был готов атаковать российские корабли в Средиземном море.

В апреле 2018 г. Пентагон выпустил по подконтрольным Дамаску объектам в Сирии сотню крылатых ракет "Томагавк". Поскольку в районе дислоцировались российские войска, в Вашингтоне опасались, что Москва отдаст приказ открыть ответный огонь. Поэтому Трамп подписал указ, разрешающий подводной лодке ВМС США "USS John Warner" типа "Вирджиния" атаковать российские корабли в случае необходимости. Об этом сообщает арабское издание Al-Masdar New со ссылкой на Fox News.

"Военная субмарина John Warner опустилась в подводное положение и готовилась противостоять любому потенциальному ответу российских военных кораблей",

– говорится в статье. При этом отмечается, что часть американских кораблей использовалась как приманка – они не запускали ракет по Сирии, но находились в указанном квадрате Средиземного моря.

Отметим, что атаку США по Сирии в апреле 2018 г. раскритиковали даже американские эксперты, хотя Трамп по итогам заявил, что "миссия выполнена".