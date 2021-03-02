Россия и Белоруссия впервые подписали программу стратегического партнерства

В РБ уверены, что это положительно скажется на сотрудничестве двух стран

Министерства обороны Белоруссии и России впервые подписали программу стратегического партнерства сроком на пять лет.

Эта программа позволит четко выстраивать перспективу и развивать сотрудничество двух стран, сообщается в телеграм-канале пресс-службы Минобороны РБ. В заявлении также указывается, что Москва является стратегическим союзником Минска, в том числе и в военной области. 

"План международного сотрудничества с Российской Федерацией между министерствами обороны является самым большим. Он включает более 160 мероприятий, из которых 40% это мероприятия практической направленности", 

– отметил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии генерал-майор Олег Воинов. 

Ранее Александр Лукашенко рассекретил темы переговоров с Путиным в Сочи. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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