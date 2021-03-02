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Министерства обороны Белоруссии и России впервые подписали программу стратегического партнерства сроком на пять лет.
Эта программа позволит четко выстраивать перспективу и развивать сотрудничество двух стран, сообщается в телеграм-канале пресс-службы Минобороны РБ. В заявлении также указывается, что Москва является стратегическим союзником Минска, в том числе и в военной области.
"План международного сотрудничества с Российской Федерацией между министерствами обороны является самым большим. Он включает более 160 мероприятий, из которых 40% это мероприятия практической направленности",
– отметил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии генерал-майор Олег Воинов.
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