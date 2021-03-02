Своей жене нардеп запретит баллотироваться

Следующим президентом Украины может стать Петр Порошенко. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

На вопрос корреспондента ВВС о том, сможет ли Порошенко вернуться на пост главы Украины, оппозиционный депутат ответил утвердительно.

"Я считаю, что, если будут досрочные президентские выборы в ближайшие полгода – год, Порошенко станет президентом",

– высказался Медведчук, отметив, что сам за экс-президента голосовать не будет.

При этом себя в роли главы Незалежной нардеп не видит. Он напомнил, что никогда в жизни не баллотировался в президенты, не собирается делать этого и в будущем.

Супруге своей, телеведущей Оксане Марченко он этого тоже не советует, хотя сейчас, когда она на фоне гонений со стороны власти вступила в партию ОПЗЖ, многие эксперты стали пророчить ей хорошую политическую карьеру. Дескать, она – известная личность на Украине, политикой раньше не занималась, соответственно, не имеет антирейтинга, поэтому у нее есть шансы побороться за кресло президента.

Медведчук подтвердил, что знаком с этими рассуждениями, но лично он против, чтобы жена стала участницей президентской гонки. Прежде всего, потому что Украине, вообще, не нужен президент.

"Я считаю, что Украина должна избавиться от этой должности. Я считаю, что в Украине должна быть парламентская форма правления",

– заявил Медведчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал решение СНБО о введении санкций против Медведчука и его жены по обвинению в в деятельности, подрывающей безопасность страны.