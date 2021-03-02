Под рестрикции попадут десять российских чиновников

Шумиха вокруг якобы отравленного и "безвинно" отправленного за решетку блогера Алексея Навального не прекращается. Сегодня зарубежные журналисты сообщили, что Америка планирует поддержать санкционные ограничения, которые сейчас разрабатываются Европейским союзом.



Такую информацию корреспондентам агентства Bloomberg на правах конфиденциальности озвучил некий представитель американской администрации. Сообщается, что рестрикции могут коснуться десяти высокопоставленных российских госслужащих.

Официально объявить о своем решении по поводу введения санкционных ограничений из-за Навального администрация американского лидера Джо Байдена собирается 2 марта.

Отмечается, что ожидаемые санкции будут первыми ограничениями, которые введет против России Байден. Авторы Bloomberg считают, что их характер задаст тон отношений с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам инсайдера, американские ограничения коснутся лиц, задействованных в государственном, финансовом и торговом департаментах России.

О том, что Вашингтон готовит антироссийские санкции стало известно накануне. Тогда отмечалось, что рестрикции коснутся как физических, так и юридических лиц.