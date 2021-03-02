Лавров сообщил об ответе на новые санкции против России

Лавров сообщил об ответе на новые санкции против России
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Реакция РФ последует незамедлительно

Москва ответит на любые санкции Вашингтона в отношении России взаимностью. Об этом заявил во вторник, 2 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос журналистов о реакции Москвы на новые антироссийские действия со стороны Белого дома, министр отметил, что комментировать тут нечего.

"Реагировать будет однозначно. Никто не отменял правила дипломатии, одно из правил дипломатии – это взаимность",

– подчеркнул министр иностранных дел, передает РИА "Новости". Он напомнил, что уже не раз доводил до иностранных партнеров оценку подобных нелегитимных односторонних действий, к которым американцы и берущие с них пример представители ЕС прибегают безо всякого повода.

"Это не делает чести никому из принимающих такого рода решения",

– указал Лавров в ходе пресс-конференции после встречи коллегой из Узбекистана.

Ранее западные СМИ распространили сообщения о том, что Белый дом готовится ввести санкции против РФ, выражая таким образом недовольство ситуацией с Алексеем Навальным, которому суд заменил условное наказание по уголовному делу на пребывание в колонии. В Кремле комментировать эти сообщения отказались, указав, что обсуждать необъявленные меры неуместно, передает телеканал "360".

Накануне в МИД РФ напомнили Совету Европы, что терпение России имеет предел. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость156860
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Вот придурок.
Какие институты он кончал?
Гость156545
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у <цензура> раши
апять наша раша
Лишь бы отметиться... или как?
у па раши
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апять наша раша
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