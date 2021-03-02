Соратники Порошенко расчищают ему обратную дорогу к власти

Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти с поста, поскольку провалил критически важное для страны мероприятие – вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. С трибуны Верховной рады он потребовал срочно объявить о внеочередных выборах главы государства.

По словам депутата, ситуация с борьбой против COVID-19 на Украине хуже, чем в Зимбабве – даже в этой далекой южноафриканской стране раньше началась массовая вакцинация населения. В Незалежной же этот процесс стартовал буквально только что. Темпы его крайне низкие, поскольку в страну привезли лишь небольшое количество доз вакцины, причем даже не той, которую Киев ждал.

"У меня вопрос: где китайская вакцина, за которую мы заплатили почти миллиард гривен? Тишина. Где Pfizer? Тишина. Вместо этого мы заплатили еще полтора миллиарда гривен и получили даже не "AstraZeneca", а какую-то индийскую копию",

– приводит "Политнавигатор" слова депутата от партии экс-президента Петра Порошенко. По мнению Гончаренко, нынешний президент достаточно поиздевался над украинцами, терпение лопнуло: "Пошел вон! Проводим перевыборы!" – эмоционально высказался нардеп.

Кстати, накануне Порошенко публично дал низкую оценку индийскому препарату от коронавируса, а на следующий день Зеленский опубликовал фотографию из медпункта, где ему делают укол этой вакциной из Индии.

Ранее депутат от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук предрек Порошенко победу на выборах президента Украины, при условии, что они состоятся досрочно в ближайшее время.