Евросоюз ввел новые санкции против России

Ограничительные меры были персональными

СМИ сообщают о новых рестрикциях, которые ЕС ввел против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Как стало известно, санкции были персональными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое телевидение.

О новых санкциях сообщает также агентство DPA. Ограничительные меры ввели против генпрокурора РФ Игоря Краснова, главы СК Александра Бастрыкина, главы Росгвардии Виктора Золотова, главы ФСИН Александра Калашникова.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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