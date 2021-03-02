Ограничительные меры были персональными

СМИ сообщают о новых рестрикциях, которые ЕС ввел против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Как стало известно, санкции были персональными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое телевидение.

О новых санкциях сообщает также агентство DPA. Ограничительные меры ввели против генпрокурора РФ Игоря Краснова, главы СК Александра Бастрыкина, главы Росгвардии Виктора Золотова, главы ФСИН Александра Калашникова.