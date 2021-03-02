Уже написал заявление: Жириновский раскрыл подробности ухода

Уже написал заявление: Жириновский раскрыл подробности ухода
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик готов уступить свой пост главы партии, как только созреет достойный кандидат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собрался уйти из большой политики в 90 лет. Он уже написал заявление об освобождении со всех занимаемых им постов с 1 мая 2036 года. Об этом либеральный демократ рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он подчеркнул, что до ухода с политического Олимпа еще целых 15 лет, однако совсем его покидать Владимир Вольфович не намерен.

"Я заранее написал заявление. Как только исполнится 90 лет,– отойду чуть-чуть в сторону: был начальник, стану первый замначальника – то есть дам дорогу, всегда хочу, чтобы так было, за мной никогда застоя не будет", – заявил политик.

По словам Жириновского, он на каждом съезде ЛДПР ставит вопрос о своем уходе на пенсию, однако однопартийцы его не отпускают. Руководитель либеральных демократов отметил, что сразу уступит свое место, как только "созреет" замена. Но на сегодняшний момент, в рядах партии нет таких, которые бы справлялись с его нагрузками – везде выступать, куда приглашают, подчеркнул он. При этом, в политсиле есть много молодых соратников.

"Я даю им дорогу, везде их выпихиваю, а телеканалы и журналисты слишком мало им уделяют внимания", – пожаловался Владимир Вольфович.

Ранее в феврале лидер ЛДПР, комментируя ситуацию на Украине, выразил точку зрения, что конфликт в Донбассе поддерживается Вашингтоном, которому выгодна "вялотекущая форма" вооруженного противостояния на востоке соборной. А вот если киевский режим попрется напролом на ДНР и ЛНР, тогда самой Незалежной "больше не останется". Именно этот вариант и не устраивает США.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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