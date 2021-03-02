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Америка объявила о введении санкций против России. Причина кроется в ситуации, сложившейся вокруг отравления оппозиционера Алексея Навального.
Сообщается, что в черный список попали семь "высокопоставленных представителей" российских властей. Кроме того, ограничения будут действовать для 14 организаций. По мнению американской стороны, они причастны к производству биологического и химического оружия, передает РИА "Новости".
По имеющимся данным, санкции представляют из себя экспортные и визовые запреты.
Отмечается, что в число попавших под запрет организаций входят 13 коммерческих компаний, среди которых девять российских, три немецкие и одна швейцарская, а также государственный исследовательский институт в России.
Примечательно, что любой экспорт и реэкспорт продукции, связанной с ними, будет подпадать под отказ в лицензировании.
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