Из-за ситуации с Навальным: США ввели санкции против России

Вашингтон подготовил новые экспортные и визовые ограничения

Америка объявила о введении санкций против России. Причина кроется в ситуации, сложившейся вокруг отравления оппозиционера Алексея Навального.

Сообщается, что в черный список попали семь "высокопоставленных представителей" российских властей. Кроме того, ограничения будут действовать для 14 организаций. По мнению американской стороны, они причастны к производству биологического и химического оружия, передает РИА "Новости".

По имеющимся данным, санкции представляют из себя экспортные и визовые запреты.

Отмечается, что в число попавших под запрет организаций входят 13 коммерческих компаний, среди которых девять российских, три немецкие и одна швейцарская, а также государственный исследовательский институт в России.

Примечательно, что любой экспорт и реэкспорт продукции, связанной с ними, будет подпадать под отказ в лицензировании. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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