Советский руководитель много метался в плане реформ государства и делал катастрофические шаги

В истории страны последний генсек ЦК КПСС, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев останется в истории государства как "безнадежный неудачник". Так охарактеризовал советского лидера, которому сегодня исполнилось 90 лет, известный интеллектуал, обозреватель и политолог Анатолий Вассерман.

Он сравнил ситуацию в Российской Империи в начале прошлого века и последний период существования СССР и выразил мнение, что развал Советского Союза можно было предотвратить. Даже с учетом того, что к 1980-м годам уже полностью в стране прекратилось развитие теории марксизма. Но опыт коммунистического Китая показал, что государство способно устоять перед глобальными реформациями.

Однако для выхода из создавшегося положения нужны были серьезные теоретические изменения и возможность рисковать. А Михаил Сергеевич "метался на все четыре стороны одновременно" и шел на "катастрофические шаги". По мнению эксперта, Горбачев не хотел того, что произошло с советским государством, зато когда Союз развалился, стал заявлять, что именно этого и добивался.

"Потому что лучше прослыть гадом, чем лохом. Но он несомненно не хотел того, что случилось со страной. Поэтому в историю нашей страны он войдет, помимо всего прочего, как совершенно безнадежный неудачник", – сказал Вассерман в комментарии для РИА ФАН.

При этом, добавил он, такие руководители бывают во многих странах мира.

Между тем, Россия преодолела все экономические трудности и завоевала международный авторитет, несмотря на промахи 80-х прошлого века, считает журналист.

"Единственное, что в судьбе Горбачева радует лично меня, что страна выжила, невзирая на все его ошибки, и сейчас развивается уже без него и в какой-то мере даже вопреки ему", – подытожил Вассерман.

Ранее сегодня несколько защитил советского генсека лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, несправедливо всю вину за развал СССР перекладывать на "немощного 90-летнего старика". Политик считает, что в не меньшей степени за разрушение страны должны быть ответственны и те члены Политбюро ЦК, кто продвигал и поднимал наверх Горбачева.

"Почему их не вспоминаете? А остальные 18 млн коммунистов по всей стране?" – вопрошал либеральный демократ в своем телеграм-канале.

Он вообще полагает, что главной причиной распада страны стала однопартийная система управления.





