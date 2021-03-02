У России в войне с Японией за Курилы появится серьезный союзник - эксперт

У России в войне с Японией за Курилы появится серьезный союзник - эксперт
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Токио в противостоянии с Москвой на Дальнем Востоке не помогут даже американские базы

Официальный Токио за последние 30 лет ни разу не обмолвился о возможных планах "вернуть" часть российской Курильской гряды силой. Для Японии война с Россией даже с учетом нахождения в Стране восходящего солнца военных баз Пентагона является страшным сном.

Об этом заявил военный обозреватель Виктор Баранец, комментируя истерику и панику у японцев после того, как стало известно о недавнем размещении на Курилах российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Эксперт не отрицает того факта, что в Японии существуют патриотические силы, которые призывают руководство страны решить вопрос с островами военным путем. Однако, считает полковник в отставке, у японских политиков "хватает холодных мозгов", чтобы осознавать, с каким государством им придется сражаться.

"Я здесь думаю и о другом. Если Япония развяжет войну за Курильские острова, то у России на том фланге окажется очень серьезный помощник", – цитирует Баранца издание "ЦарьГрад".

По его мнению, этим союзником может стать Северная Корея, которая применит в отношении Японии ядерное оружие. Эксперт отметил, что российские ученые и военные оказали помощь Пхеньяну в создании ракетной программы КНДР. Поскольку НАТО обкладывает РФ с севера, запада и юга, сейчас образовывается "некая дальневосточная дуга". Американцы, подчеркнул обозреватель, настроили своих баз в регионе не только против России.

Сейчас Генштаб и Минобороны укрепляют границы на востоке РФ – новыми самолетами, системами ПВО, танками, РЭБ и прочая. Если Токио вознамерится развязать против Москвы войну за Курилы, это будет последнее для японцев сражение, прогнозирует Баранец.

Накануне он высказал свою точку зрения по теме будущих воздушных боев. Эксперт уверен, что победа достанется тем силам, которые будут иметь на вооружении комплексы беспилотных летательных аппаратов, взлетающих с самолетов-носителей. Они будут способны целым роем атаковать противника. Для этого у нас создается система "Молния", а ее дроны предполагается размещать на новейших отечественных истребителях пятого поколения Су-57, а также на беспилотнике "Охотник".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость154087
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Гость156360
я не знаю. не украинец.
гражданин United States
юнайтед стейтс, таки, оф америка ?
или с под жмеринки? :))
Гость156360
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Гость148083
хохлам рты затыкают в своей недостране, так они сюда косяками пруться, на своих-то укросайтах слабо что-либо вякнуть? СБУ за ж о п у ухватят, ага?
я не знаю. не украинец.
гражданин United States
Гость152898
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Проболтался баранец. Правильно все понимали, что атомная бомба и ракеты - все это подарки из кремля. Корейцы вкалывают в концлагерях, им не до ракет. Пончик со своей сеструхой только под козырек берут, когда из кремля команды приходят.
Гость148083
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Гость156360
в раше взлетели цены и людям стало жить еще "веселее".
хохлам рты затыкают в своей недостране, так они сюда косяками пруться, на своих-то укросайтах слабо что-либо вякнуть? СБУ за ж о п у ухватят, ага?
Гость156360
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Все будет <цензура>-ра-шо...
Марсоход НАТО обнаружил на Красной планете залежи урановой руды, в Амстердаме устраивают рос-гей-парады, Украина подключила горячую воду к родному Крыму, Дмитрий Медведев оценил вероятность отключение России от глобальной сети интернета или от системы международных расчетов SWIFT, в КНДР к 10 суровым запретам добавили еще один/запрещено <цензура> на улице/, Южная Корея самая первая в мире запустила 5 G интернет, вБеларуси ходят кругами вокруг Лукашенко, в Японии хорошая погода...
в раше взлетели цены и людям стало жить еще "веселее".
Все будет ха-ра-шо...
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Марсоход НАТО обнаружил на Красной планете залежи урановой руды, в Амстердаме устраивают рос-гей-парады, Украина подключила горячую воду к родному Крыму, Дмитрий Медведев оценил вероятность отключение России от глобальной сети интернета или от системы международных расчетов SWIFT, в КНДР к 10 суровым запретам добавили еще один/запрещено <цензура> на улице/, Южная Корея самая первая в мире запустила 5 G интернет, вБеларуси ходят кругами вокруг Лукашенко, в Японии хорошая погода...
Гость156360
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гость
Какая на хъй война? Узкоглазые обосрутся что то делать, потому что им пизъа сразу придет, и корейцев не надо.
а зачем им обсераться ?
им ваши же правители всё сами отдадут.
гость
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156360 бандер мы тебе пасть порвем и очко разворотим пидаъ, пшел на хъй в свой свинарник, гомосек.
гость
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Какая на хъй война? Узкоглазые обосрутся что то делать, потому что им пизъа сразу придет, и корейцев не надо.
Гость156360
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короче отдадут острова, ванькИ. вот посмотрите - как пить дать отдадут.
ну то есть как бы отдадут.
на самом деле продадут.
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