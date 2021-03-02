Токио в противостоянии с Москвой на Дальнем Востоке не помогут даже американские базы

Официальный Токио за последние 30 лет ни разу не обмолвился о возможных планах "вернуть" часть российской Курильской гряды силой. Для Японии война с Россией даже с учетом нахождения в Стране восходящего солнца военных баз Пентагона является страшным сном.

Об этом заявил военный обозреватель Виктор Баранец, комментируя истерику и панику у японцев после того, как стало известно о недавнем размещении на Курилах российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Эксперт не отрицает того факта, что в Японии существуют патриотические силы, которые призывают руководство страны решить вопрос с островами военным путем. Однако, считает полковник в отставке, у японских политиков "хватает холодных мозгов", чтобы осознавать, с каким государством им придется сражаться.

"Я здесь думаю и о другом. Если Япония развяжет войну за Курильские острова, то у России на том фланге окажется очень серьезный помощник", – цитирует Баранца издание "ЦарьГрад".

По его мнению, этим союзником может стать Северная Корея, которая применит в отношении Японии ядерное оружие. Эксперт отметил, что российские ученые и военные оказали помощь Пхеньяну в создании ракетной программы КНДР. Поскольку НАТО обкладывает РФ с севера, запада и юга, сейчас образовывается "некая дальневосточная дуга". Американцы, подчеркнул обозреватель, настроили своих баз в регионе не только против России.



Сейчас Генштаб и Минобороны укрепляют границы на востоке РФ – новыми самолетами, системами ПВО, танками, РЭБ и прочая. Если Токио вознамерится развязать против Москвы войну за Курилы, это будет последнее для японцев сражение, прогнозирует Баранец.

Накануне он высказал свою точку зрения по теме будущих воздушных боев. Эксперт уверен, что победа достанется тем силам, которые будут иметь на вооружении комплексы беспилотных летательных аппаратов, взлетающих с самолетов-носителей. Они будут способны целым роем атаковать противника. Для этого у нас создается система "Молния", а ее дроны предполагается размещать на новейших отечественных истребителях пятого поколения Су-57, а также на беспилотнике "Охотник".

