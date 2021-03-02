Кремль хотел передачей полуострова УССР "крепче привязать" республику к Москве, полагают в Киеве

Крым нельзя считать подарком советского генсека Никиты Хрущева УССР, а сама Республика после передачи полуострова подняла его из руин и опустошения вследствие Великой Отечественной войны и депортации крымских татар. Об этом пишет украинский журналист Сергей Пивоваров в издании "theБабель".

Передачу Крыма в состав УССР он назвал "вполне логичной", т.к. регион был связан с Республикой экономически и инфраструктурно. А из всех возможных причин политического решения журналист особо выделил версию, что таким образом Москва хотела "крепче привязать Украину" к себе.



По мнению автора, переселенцы из российской глубинки – "русские колонизаторы" – якобы не смогли восстановить хозяйство после 1945-го, поскольку не знали, что и как делать в условиях другого климата, впервые видели виноград, кукурузу и табак.

"Наладить жизнь полуострова и решить его главную проблему – недостаток воды, удалось лишь в 1960-х", – утверждает Пивоваров.

Проект Северо-Крымского канала для подачи днепровской воды, принятый в 1951 году, "начали строить гораздо быстрее в рамках одной республики". Также в 60-х на полуострове отстроили жилье, дороги, больницы, школы, порты, гостиницы, театры, автовокзалы, пансионаты, отреставрировали архитектурные памятники, перечислил автор. Была запущена троллейбусная трасса Симферополь – Алушта – Ялта, говорится в статье.

Подробно журналист уделил внимание популярному мифу о том, что "Хрущев подарил Крым Украине". Автор считает, что в период 1953-1954 годов Хрущев не мог единолично принимать такие решения, поскольку делил власть с влиятельными политиками из "сталинской гвардии": председателем Президиума Верховного Совета СССР Климентом Ворошиловым и председателем Совета Министров Георгием Маленковым.

Именно Ворошилов подписал указ о передаче Крыма советской Украине, а Маленков председательствовал на партийном заседании, где принимали окончательное решение по полуострову, пишет Пивоваров.

"Провинциалу Хрущеву после смерти Сталина отводилась далеко не первая роль", – цитирует автор слова зятя Никиты Сергеевича известного советского публициста и главреда "Известий" и "Комсомольской правды" Алексея Аджубея.

Пивоваров потрудился и указал, сколько всего посылалось в Крым с украинских заводов и фабрик, причем и до 1954-го. Даже напомнил, что СКК строили 10 тыс человек со всего Советского Союза. Однако не упомянул, что и средства на великие крымские стройки шли со всей страны, а на предприятиях УССР также работали "русские колонизаторы" из глубинок РСФСР и других советских республик.

Весь СССР, потерявший в войне около 26,6 млн граждан, годами отстраивал разрушенные фашистскими захватчиками наши города. А вот то, что без Советского Союза единолично Украина была не в состоянии поддерживать Крымский полуостров, как раз стало понятно после развала СССР. Пару дней назад глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что Республика предъявит Киеву оценку нанесенного региону ущерба за время нахождения в составе Украины, передает РИА "Новости".

