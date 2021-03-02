Минфин США раскрыл содержание списка санкций по Навальному

продолжениеРаскрыт секрет персональных санкций США в отношении России
Белый дом заблокировал все имущество фигурантов "черного списка" в пределах Штатов

Министерство Соединенных Штатов ввело санкционные меры против трех российских НИИ в связи ситуацией вокруг Алексея Навального. 

Так, в "черном списке" оказался Государственный НИИ органической химии и технологии, предприятие "27 Научный центр" и один из центральных НИИ Министерства обороны РФ.

В перечне также фигурируют имена семи российских госслужащих. В их числе оказался руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Как отмечается на официальном сайте ведомства, Соединенные Штаты блокируют имущество указанных лиц, находящееся во владении американских граждан.

Как отмечает РИА "Новости", Госдеп США распорядился о запрете американским организациям на предоставление кредитов для РФ. Ограничение также коснулось экспортно-импортного банка.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость151287
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"Как отмечается на официальном сайте ведомства, Соединенные Штаты блокируют имущество указанных лиц, находящееся во владении американских граждан".

Так все же граждан РФ или США наказали, прочтите внимательно!!! А если граждан РФ, то у них и не должно быть там никакого имущества. А если все же есть, так и хорошо, пусть конфискуют, другим в пример будет.
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