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Министерство Соединенных Штатов ввело санкционные меры против трех российских НИИ в связи ситуацией вокруг Алексея Навального.
Так, в "черном списке" оказался Государственный НИИ органической химии и технологии, предприятие "27 Научный центр" и один из центральных НИИ Министерства обороны РФ.
В перечне также фигурируют имена семи российских госслужащих. В их числе оказался руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Как отмечается на официальном сайте ведомства, Соединенные Штаты блокируют имущество указанных лиц, находящееся во владении американских граждан.
Как отмечает РИА "Новости", Госдеп США распорядился о запрете американским организациям на предоставление кредитов для РФ. Ограничение также коснулось экспортно-импортного банка.
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