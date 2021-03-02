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Италия остается самым близким партнером России из всех европейских государств. Соответствующее заявление сделал глава постоянной комиссии государственного сената по иностранным делам и миграции Вито Петрочелли.
По словам итальянского парламентария, Рим является самым близким европейским партнером для российской стороны в огромном количестве вопросов, несмотря на то, что у сторон не всегда имеется схожий взгляд в ряде моментов.
Тем не менее, считает Петрочелли, обе стороны всегда выходят из ситуации, договариваясь и приходя к выработке схожих позиций при соответствующей важности вопроса, о чем итальянский представитель заявил во время беседы с учащимися МГИМО в онлайн-формате.
Петрочелли также добавил, что в Италии продолжает действовать определенный консенсус, который заключается в том, что санкционная политика не является самоцелью, а ограничения не должны затрагивать взаимоотношения представителей гражданского общества обеих сторон.
"Я считаю, что Италия – лучший друг России в рамках Европейского Союза", – приводит РИА "Новости" заявление итальянского парламентария.
Недавно посол Италии в РФ Паскуале Терраччано назвал оптимальным способом сближения россиян с жителями Евросоюза ослабление визового режима между странами. По словам представителя итальянской дипмиссии, Брюссель и Москва должны принять общие меры для решения проблемы. Также дипломат отметил, что всему Евросоюзу стоит пойти по такому пути для разрешения кризиса в отношениях со своим восточным соседом, о чем писало РИА "Новости".
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