Стало известно о "лучшем друге" России в Евросоюзе

Стало известно о "лучшем друге" России в Евросоюзе
Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Москва идет навстречу своему ближайшему партнеру в ЕС, уверен парламентарий

Италия остается самым близким партнером России из всех европейских государств. Соответствующее заявление сделал глава постоянной комиссии государственного сената по иностранным делам и миграции Вито Петрочелли.

По словам итальянского парламентария, Рим является самым близким европейским партнером для российской стороны в огромном количестве вопросов, несмотря на то, что у сторон не всегда имеется схожий взгляд в ряде моментов.

Тем не менее, считает Петрочелли, обе стороны всегда выходят из ситуации, договариваясь и приходя к выработке схожих позиций при соответствующей важности вопроса, о чем итальянский представитель заявил во время беседы с учащимися МГИМО в онлайн-формате.

Петрочелли также добавил, что в Италии продолжает действовать определенный консенсус, который заключается в том, что санкционная политика не является самоцелью, а ограничения не должны затрагивать взаимоотношения представителей гражданского общества обеих сторон.

"Я считаю, что Италия – лучший друг России в рамках Европейского Союза", – приводит РИА "Новости" заявление итальянского парламентария.

Недавно посол Италии в РФ Паскуале Терраччано назвал оптимальным способом сближения россиян с жителями Евросоюза ослабление визового режима между странами. По словам представителя итальянской дипмиссии, Брюссель и Москва должны принять общие меры для решения проблемы. Также дипломат отметил, что всему Евросоюзу стоит пойти по такому пути для разрешения кризиса в отношениях со своим восточным соседом, о чем писало РИА "Новости".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость152898
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Для итальянца слова как букет цветов: красиво и символично, дурехи могут за это отдаться, стоит недорого, скоро завянет и будет на мусорнике.
Гость157171
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Митроша лапотный
Нет! Самый большой друг - КНДР!!! Даже дрезину дипломатам предоставил. Это же не хуры-мурхи!
Скачи, тарасик!
Гость148083
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Митроша лапотный
Нет! Самый большой друг - КНДР!!! Даже дрезину дипломатам предоставил. Это же не хуры-мурхи!
КНДР уже в ЕС???
Митроша лапотный
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Нет! Самый большой друг - КНДР!!! Даже дрезину дипломатам предоставил. Это же не хуры-мурхи!
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