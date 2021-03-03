Украина потеряет миллиарды долларов из-за запуска "Северного потока - 2"

Украина потеряет миллиарды долларов из-за запуска "Северного потока - 2"
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
В Киеве сетуют, что народ Незалежной обеднеет еще сильнее из-за газопровода

На Украине продолжают давать мрачные прогнозы о том, что будет с страной после запуска "Северного потока – 2". Так, бывший министр экономики Незалежной Владимир Лановой считает, что Киев лишится огромных денег.

Речь идет, по словам эксперта, о сумме в три миллиарда долларов. При этом Лановой подчеркивает, что страна не ощутит такой потери. Ведь средства "утопают в "бодяжке" "Нафтогаза". Экс-министр в разговоре с НСН добавил, что пострадают от этого простые люди. Государство продолжит повышать цены на газ, тепло, электричество и другие ресурсы. 

Лановой считает, что уменьшить последствия запуска "Северного потока – 2" Киев просто не в состоянии. Он также утверждает, что проект ударит и по России, которая вложила в него много денег. По его словам, пострадает российская экономика, так как средства, потраченные на газопровод, могли быть распределены по-другому. 

Как заключил Лановой, Москва решила заполучить независимость в вопросе перекачки газа, отказавшись от дружбы с Киевом. 

При этом Незалежная и дальше продолжит закупать российское голубое топливо через посредников в Европе, а Россия будет пользоваться украинской ГТС, чтобы качать на запад газ. 

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев же уверяет украинцев в том, что компания готова к завершению строительства "Северного потока – 2". Однако на деле Киев столкнется с двумя серьезными проблемами: будут потеряны доходы из-за снижения газа, идущего по его трубам, а схема покупки реверсного газа станет невозможной. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Дуб
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Ну дык ежели долго и упорно <цензура> в источник из которого пьёшь, то собственного gовнеца придецца хлебать-не перехлебать! И никакая Астразенека не поможет! Хоть орально, хоть анально!
Грицько
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Москва решила заполучить независимость в вопросе перекачки газа, отказавшись от дружбы с Киевом.после того, как Ющенко решил газопровод отделить от российского газа и даже, приняв, в свои хранилища российский газ продавать его как украинский. А Газопровод эксплуатировать совместно с США таким образом держа на коротком поводке ЕС и Россию. Но на хитрую укропиндосскую задницу в России всегда находился особый болт с левой резьбой.
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