Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Вхождение бывших советских республик в состав России считает отличной идеей Владимир Жириновский. При этом парламентарий подчеркнул, что для стран СНГ такое объединение возможно на правах губерний.
Лидер либералов и демократов отметил, что данное решение позволило бы России и странам СНГ создать конфедерацию, способную серьезно поднять уровень жизни во всех государствах-участниках союза. Вместе будет проще восстанавливать и улучшать экономические показатели. Кроме того, такое объединение обеспечит высокий уровень безопасности для всех его членов.
В эфире радиостанции "Говорит Москва" видный политический деятель объявил, что считает такое решение "самым лучшим способом" разобраться со всеми имеющимися вопросами.
При этом Жириновский озвучил, как могли бы именоваться страны-участницы союза. Если инициатива главы ЛДПР будет реализована, в составе России появится Киевская губерния, Душанбинская, Ереванская и другие.
Кстати, недавно Владимир Жириновский рассказывал, что нужно для присоединения Незалежной к России. По словам политика, вхождение Донецка и Луганска в состав нашей страны сподвигнет юго-восточную Украину на то, чтобы воссоединиться с РФ.
Реакция РФ последует незамедлительно
Политик готов уступить свой пост главы партии, как только созреет достойный кандидат