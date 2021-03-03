Жириновский озвучил условие вхождения стран СНГ в состав России

Жириновский озвучил условие вхождения стран СНГ в состав России
Владимир Жириновский. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Такой союз усилит мощь державы

Вхождение бывших советских республик в состав России считает отличной идеей Владимир Жириновский. При этом парламентарий подчеркнул, что для стран СНГ такое объединение возможно на правах губерний.

Лидер либералов и демократов отметил, что данное решение позволило бы России и странам СНГ создать конфедерацию, способную серьезно поднять уровень жизни во всех государствах-участниках союза. Вместе будет проще восстанавливать и улучшать экономические показатели. Кроме того, такое объединение обеспечит высокий уровень безопасности для всех его членов.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" видный политический деятель объявил, что считает такое решение "самым лучшим способом" разобраться со всеми имеющимися вопросами.

При этом Жириновский озвучил, как могли бы именоваться страны-участницы союза. Если инициатива главы ЛДПР будет реализована, в составе России появится Киевская губерния, Душанбинская, Ереванская и другие.

Кстати, недавно Владимир Жириновский рассказывал, что нужно для присоединения Незалежной к России. По словам политика, вхождение Донецка и Луганска в состав нашей страны сподвигнет юго-восточную Украину на то, чтобы воссоединиться с РФ.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Лавров сообщил об ответе на новые санкции против России

Реакция РФ последует незамедлительно

Уже написал заявление: Жириновский раскрыл подробности ухода

Политик готов уступить свой пост главы партии, как только созреет достойный кандидат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей