Берлин торопят с поставками российской вакцины "Спутник V"

Берлин торопят с поставками российской вакцины "Спутник V"
Фото:Константин Морозов, пресс-служба министерства обороны РФ./АГН Москва
Власти ФРГ задумались об ускорении вакцинации жителей страны

В Германии хотят как можно быстрее получить "Спутник V". Страна хочет наладить поставки российской вакцины, рассказал глава федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф.

Немецкие власти на разных уровнях стремятся договориться об этом с РФ. Лекарство необходимо, чтобы ускорить вакцинацию населения, пояснил высокопоставленный чиновник.

В Будапеште уже договорились с Москвой о препарате, напомнил госслужащий и добавил, что сам согласен на прививку "Спутником V" в любое время.   

По его словам, завод IDT Biologika уже договаривается с Россией о производстве этого лекарства в Германии. И напомнил, что в ГДР не один десяток лет использовали советские препараты для прививок от полиомиелита, и намного раньше, чем такие были произведены на Западе.

"Спутник V" еще не прошел сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), из-за этого применять его в Германии нельзя, отметил Хазелофф в интервью изданиям Funke Mediengruppe, передает MDR.

Ранее сообщалось о возможном расколе в Евросоюзе из-за "Спутника V". В некоторых странах из-за стремительного распространения коронавируса решили, не дожидаясь регистрации российской вакцины, договориться о ее поставках. 

Полина ДОРОЖКИНА

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