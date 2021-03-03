Запад отрывает Белоруссию от России - посол

Запад отрывает Белоруссию от России - посол
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политическое давление на другие страны оборачивается экономическими потерями для ЕС

Цивилизованные страны должны быть заинтересованы в сотрудничестве с другими государствами, приглашать их к сближению. Однако Евросоюз, напротив, выводит на первое место упреки и стремится помешать партнерским проектам Белоруссии. Об этом заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

"Политическая интеграция, сближение Беларуси и России - есть важнейший фактор, с которым не соглашаются на Западе. И (Западу) нужно делать все, чтобы оторвать Беларусь от России",

высказался дипломат в эфире телеканала "Беларусь 1".

В качестве примера он привел БелАЭС, которую простроила в белорусском Островце российская корпорация "Росатом". После проверок МАГАТЭ признало станцию одной из самых безопасных в мире. На Западе же, в частности, в Литве проект критикуют и требуют закрыть, потому что у них самих такой станции нет, отметил посол.

Но чего таким образом добилась Литва? Только снижения уровня сотрудничества с соседом. В том числе того, что экспортируемые через ее порты белорусские нефтепродукты теперь переваливаются через Россию.

"Становится очевидным и понятным, что влезать в дела суверенных государств, пытаясь диктовать волю и правила, в том числе в экономической и политической жизни, становится невыгодным",

– предупредил посол. Он пояснил, что "нарушение правил политической этики, корректности и взаимоуважения стран-соседей" может обернуться "серьезными экономическими потерями" для стран, пытающихся навязывать свою модель другим при помощи угроз и санкций. Но это "тупиковый путь", приводит RT слова дипломата.

Ранее стало известно, что Россия дала хорошую скидку Белоруссии, договариваясь о транзите нефтепродуктов. Кроме того, впервые две страны подписали программу стратегического партнерства. 

Николай ВИКТОРОВ

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