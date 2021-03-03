Захарова объяснила санкции США и ЕС против России отвлекающим маневром

Союз, основанный на русофобии, обречен, предупредили в МИД РФ

Брюссель и Вашингтон не могут справиться с собственными проблемами, поэтому пытаются переключить внимание общественности на борьбу с "ветряными мельницами". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние санкции ЕС и США в отношении России.

Она отметила, что Евросоюз уже продолжительное время не может найти выход из коронавирусного кризиса, в частности, договориться, нужны ли паспорта вакцинации и как они будут сочетаться с правами человека на свободу передвижения. Да и с распределением вакцин внутри ЕС большие проблемы.

На этом фоне Брюссель для отвода глаз придумывает внешнего врага: рисует, а затем штурмует ветряные мельницы в виде Москвы. Причем использует эту тему еще и для создания видимости тесного партнерства с Вашингтоном.

"Это такой квазисоюз США с ЕС, за которым, кроме оголтелой русофобии, ничего не стоит. Потому что союзы должны быть нацелены на решение конструктивных, позитивных задач, а не на бесконечную борьбу с ветряными мельницами",

– высказалась Захарова в эфире радио "Вести FM".

Накануне ЕС и США обнародовали списки граждан и юрлиц РФ, в отношении которых вводятся санкции. Перед этим глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что на западные ограничения непременно последует реакция Москвы. Захарова позже добавила, что ответные меры со стороны России будут объявлены, исходя из принципа взаимности, но "не обязательно симметрично".