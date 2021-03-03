Незалежной предрекли фиаско в попытке напасть на территорию полуострова

Украина погибнет, если начнет войну с Россией за Крым. К такому единодушному мнению пришли интернет-пользователи.

Горячее обсуждение в соцсетях вызвал призыв экс-депутата Верховной рады Татьяны Черновол к украинцам готовиться к битве за полуостров. Большинство российских интернет-пользователей уверены, что Незалежную ждет довольно незавидная участь, если она ввяжется в это противостояние.

Россияне резко отреагировали на высказывание бывшего украинского парламентария. При этом одни советовали жителям Незалежной "запастись памперсами". Другие открыто насмехались, сообщая, что Танюха Черновол "развязалась, пока санитары в карты играли", и подумала, что "ужасный конец лучше, чем бесконечный ужас".

Некоторые пожелали экс-депутату самой участвовать в войне: ее нужно "поставить в первый ряд, и пусть попробует хоть что-то сделать". Третьи же пожалели Соборную. Они поинтересовались, кто же потом будет ее "ремонтировать".

Призыв готовиться к вооруженному захвату Крыма прозвучал накануне в эфире украинского телеканала "Прямой". Для этого Черновол предложила воспользоваться моментом начала в России "процесса турбулентности" и захватить полуостров, напоминает URA.RU, который и собрал реакцию пользователей Сети.

Ранее на Украине заявили, что Крым нельзя считать подарком Никиты Хрущева УССР, и отметили, что восстановили полуостров из руин.

До этого в одном из регионов Незалежной появились плакаты с угрожающей надписью. В них призвали испепелить Москву и поджечь Россию за Крым.