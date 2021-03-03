"Запаситесь памперсами": в России ответили Украине на призыв воевать за Крым

"Запаситесь памперсами": в России ответили Украине на призыв воевать за Крым
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Незалежной предрекли фиаско в попытке напасть на территорию полуострова

Украина погибнет, если начнет войну с Россией за Крым. К такому единодушному мнению пришли интернет-пользователи.

Горячее обсуждение в соцсетях вызвал призыв экс-депутата Верховной рады Татьяны Черновол к украинцам готовиться к битве за полуостров. Большинство российских интернет-пользователей уверены, что Незалежную ждет довольно незавидная участь, если она ввяжется в это противостояние.

Россияне резко отреагировали на высказывание бывшего украинского парламентария. При этом одни советовали жителям Незалежной "запастись памперсами". Другие открыто насмехались, сообщая, что Танюха Черновол "развязалась, пока санитары в карты играли", и подумала, что "ужасный конец лучше, чем бесконечный ужас".

Некоторые пожелали экс-депутату самой участвовать в войне: ее нужно "поставить в первый ряд, и пусть попробует хоть что-то сделать". Третьи же пожалели Соборную. Они поинтересовались, кто же потом будет ее "ремонтировать".

Призыв готовиться к вооруженному захвату Крыма прозвучал накануне в эфире украинского телеканала "Прямой". Для этого Черновол предложила воспользоваться моментом начала в России "процесса турбулентности" и захватить полуостров, напоминает URA.RU, который и собрал реакцию пользователей Сети. 

Ранее на Украине заявили, что Крым нельзя считать подарком Никиты Хрущева УССР, и отметили, что восстановили полуостров из руин.

До этого в одном из регионов Незалежной появились плакаты с угрожающей надписью. В них призвали испепелить Москву и поджечь Россию за Крым.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость157347
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Гость156860
Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев
Вырвано из контекста. В прочем хохлам так удобнее. Эту фразу, когда тургеневский роман «Дым», что называется, провалился в России. Общественность ругала писателя, даже хотели лишить его дворянства.
Дуб
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Гость156860
Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев
Ну наконец, отрыгнул, якобы знаток русской литературы! А мы уж думали: не захворал ли? Или от побочки Астра-зенеки окочурился? Нет жив интеллектуал последний хохлячий!
Дуб
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Гость151883
О ! Не диванный, скрепной богатырь. Подмойся перед котлами на всякий случай
Чё тебя трясёт-то? Загадил весь рунет своими судорогами! Успокойся и сядь на попе с памперсом ровненько, а то остатки мрий в памперсы уйдут!
Гость156860
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Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев
Дуб
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Гость151883
О ! Не диванный, скрепной богатырь. Подмойся перед котлами на всякий случай
Ну это не по адресу: по котлопопаданию хохлы мастера!
Гость152715
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Танюха Черновол "развязалась, пока санитары в карты играли" (с)

это пять)))
Гость156545
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Гость151883
Чтоб от смеха не описаться ? Ну запасемся. Ватные воины идут ! Перегаром дышат ! Могучая и вонючая Россия идёт
а ты нос к нам зачем пытаешься в опу засунуть?
Гость151883
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Дуб
В котлах не был? Диванный богатырь ! Обязательно уписаешься, но от страха, перед кончиной! А новость из дурдома- эта Таня со справкой. Стоит ли вообще обращать внимание?
О ! Не диванный, скрепной богатырь. Подмойся перед котлами на всякий случай. А то будешь какать дальше чем видеть
Гость151883
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Дуб
В котлах не был? Диванный богатырь ! Обязательно уписаешься, но от страха, перед кончиной! А новость из дурдома- эта Таня со справкой. Стоит ли вообще обращать внимание?
О ! Не диванный, скрепной богатырь. Подмойся перед котлами на всякий случай
Дуб
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Гость151883
Чтоб от смеха не описаться ? Ну запасемся. Ватные воины идут ! Перегаром дышат ! Могучая и вонючая Россия идёт
В котлах не был? Диванный богатырь ! Обязательно уписаешься, но от страха, перед кончиной! А новость из дурдома- эта Таня со справкой. Стоит ли вообще обращать внимание?
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