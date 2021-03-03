Как взбесить "москалей": украинцам подсказали способ

Как взбесить "москалей": украинцам подсказали способ
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com|www.globallookpress.com
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Порошенко наживается на межнациональной розни

Украинцам подсказали, как усилить вражду между Незалежной и Россией. Для этого якобы нужно смотреть передачи "Пятого канала", принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко.

Своеобразная реклама "5-го" появилась в киевском метро. На постере запечатлена ведущая телеканала Янина Соколова и призыв:

"Включай 5-й! Москалей это бесит!"

Таким образом, экс-президент, глава партии "Европейская солидарность", депутат Рады Порошенко не просто раздувает межнациональную рознь, но и прокачивает с помощью националистических настроений собственные активы. 

Кстати, недавно Порошенко стал хозяином телеканала "Прямой". По словам бывшего владельца "Прямого" Владимира Макеенко, экс-президент буквально спас канал от участи трех других "кнопок" украинского телевидения, попавших под санкции СНБО и закрытых распоряжением Владимира Зеленского. Впрочем, по информации издания "Страна", Порошенко просто сделал "каминг-аут" – на самом деле, он полностью  контролировал телеканал, еще будучи главой государства, но скрывал это с помощью подставных лиц.

Сейчас на фоне провала команды Владимира Зеленского с решением коронавирусного кризиса, политическая активность его предшественника заметно возросла, его однопартийцы с трибуны Рады призывают к досрочным выборам президента Украины и даже оппозиция признает, что у Порошенко большие шансы на победу. В этой ситуации реклама собственных СМИ и раскачка общества политику весьма кстати.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Страна с хохлоклоуном катиться в деревню
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Я до сейчас и не знал что есть такой канал. Ето как болезнь про белку - есть на планете белка которая следить за тобой.
Гость157236
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гость
Дебилы, выеъите в жоъу своего вождя и парашню раз 100500, это нас очень взбесит и разозлит!
Кондитер набирает обороты ,оставляя клоуна позади, теперь главное что бы боксёр, некто с караваем на голове, или какая нибудь домохозяйка или прачка не набрала обороты. Они нас не бесят а веселят :)
гость
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Дебилы, выеъите в жоъу своего вождя и парашню раз 100500, это нас очень взбесит и разозлит!
Дуб
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А почему нас это должно бесить? Мы их телебачнье не бачим! Репортаж из страны-дурдома нас не интересует
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