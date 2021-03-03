Для беглой кухарки выделили бравых телохранителей

Лидерша белорусской оппозиции Светлана Тихановская путешествует по столице Финляндии в сопровождении охранников. При этом воинственные спутники белоруски с журналистами не церемонятся и мешают им работать.



Как подсчитал корреспондент РИА "Новости", для нужд "домохозяйки" выделили целых три автомобиля бизнес-класса. Планируется, что новоявленный "политик" пробудет в Хельсинки до 4 марта. Тихановская уже провела встречу с финским президентом Саули Ниинистё. Также запланированы переговоры с премьер-министром Финляндии и главой местного МИД.

Финские власти явно опасаются за безопасность "высокой" гостьи. Тихановская передвигается исключительно в периметре минимум четырех телохранителей.

Когда же журналист попробовал задать вопрос белорусской оппозиционерке, русскоговорящий страж из ее свиты оттеснил его и заявил, что "не нужно задавать здесь вопросы".

Читатели РИА "Новости" подивились такому приему иностранки. Некоторые также задались вопросом, кто спонсирует оппозиционерку из Белоруссии.

"Ох и разбалуют они нашу Свету", "Интересно, а налогоплательщики в Прибалтике нормально относятся к тому, что у них там раздобревшая на казенных харчах "президентША" разъезжает", "Рад за финнов, хоть они защищены от Тихановской", "Как мартышку из зоопарка возят, всем показывают", "На какие деньги у нее охрана, пресс-служба, возможность передвижения? Просто домохозяйка…" – делятся мнением интернет-пользовали.

К слову, недавно Тихановская объяснила отказ считать Крым российским. Оппозиционерка сменила риторику из-за протестов, в которых уже "не до дипломатии".