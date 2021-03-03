"Как мартышку возят напоказ": визит Тихановской в Хельсинки вызвал ажиотаж

"Как мартышку возят напоказ": визит Тихановской в Хельсинки вызвал ажиотаж
Светлана Тихановская. Фото: Vesa Moilanen via www.imago-imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Для беглой кухарки выделили бравых телохранителей

Лидерша белорусской оппозиции Светлана Тихановская путешествует по столице Финляндии в сопровождении охранников. При этом воинственные спутники белоруски с журналистами не церемонятся и мешают им работать.

Как подсчитал корреспондент РИА "Новости", для нужд "домохозяйки" выделили целых три автомобиля бизнес-класса. Планируется, что новоявленный "политик" пробудет в Хельсинки до 4 марта. Тихановская уже провела встречу с финским президентом Саули Ниинистё. Также запланированы переговоры с премьер-министром Финляндии и главой местного МИД.

Финские власти явно опасаются за безопасность "высокой" гостьи. Тихановская передвигается исключительно в периметре минимум четырех телохранителей.

Когда же журналист попробовал задать вопрос белорусской оппозиционерке, русскоговорящий страж из ее свиты оттеснил его и заявил, что "не нужно задавать здесь вопросы".

Читатели РИА "Новости" подивились такому приему иностранки. Некоторые также задались вопросом, кто спонсирует оппозиционерку из Белоруссии.

"Ох и разбалуют они нашу Свету", "Интересно, а налогоплательщики в Прибалтике нормально относятся к тому, что у них там раздобревшая на казенных харчах "президентША" разъезжает", "Рад за финнов, хоть они защищены от Тихановской", "Как мартышку из зоопарка возят, всем показывают", "На какие деньги у нее охрана, пресс-служба, возможность передвижения? Просто домохозяйка…" – делятся мнением интернет-пользовали.

К слову, недавно Тихановская объяснила отказ считать Крым российским. Оппозиционерка сменила риторику из-за протестов, в которых уже "не до дипломатии".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость152577
Пожаловаться Ответить
Какой страны представляла она в приёме призидента? А у призидента Финнов Саули нет ли других более важных дел? А может они решили оччень важных международных проблем?
Гость149494
Пожаловаться Ответить
Белорус
С кем вы предлагаете объединятся? В России уже нормальных людей не осталось. одно быдло. не дайте поесть, дайте обгадить кого-нибудь. Для тупоголовых открою тайну, которую не услышите ни в одном российском телеканале: За Тихановскую голосовала вся Беларусь.
Не пей больше козленочек а то кроме мартышки скоро еще и белочка придет. Вся Бларусь за нее голосовала - бу-га-га насмешил соросенок.
Белорус
Пожаловаться Ответить
С кем вы предлагаете объединятся? В России уже нормальных людей не осталось. одно быдло. не дайте поесть, дайте обгадить кого-нибудь. Для тупоголовых открою тайну, которую не услышите ни в одном российском телеканале: За Тихановскую голосовала вся Беларусь.
Гость149494
Пожаловаться Ответить
Финам новый вид мартышки показали. После долгой селекции выели новый вид мартышки западно- соросовский отличительные особенности - преданность хозяину, готовность предать свою страну, полное подчинение заложенным инструкциям.
Гость157465
Пожаловаться Ответить
авторше до "беглой кухарки" как до луны раком
Гость152715
Пожаловаться Ответить
це повара, не телохранители)
дбл блд)
гость
Пожаловаться Ответить
Дайте ей банан в руки или лучше огромный член и на трибуну призывать к революции! Какой только?
1
новости партнеров

Украина потеряет миллиарды долларов из-за запуска "Северного потока - 2"

В Киеве сетуют, что народ Незалежной обеднеет еще сильнее из-за газопровода

Запад отрывает Белоруссию от России - посол

Политическое давление на другие страны оборачивается экономическими потерями для ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей