Батька боится потерять власть

Открытое заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что он считает "глупой" работу над слиянием Белоруссии и России, наделало много шума. По мнению политэксперта Богдана Безпалько, на самом деле глава Республики заботится только о собственном статусе.



Политолог обратил внимание, что в случае интеграции двух государств положение Лукашенко серьезно изменится. Главу Белоруссии заметно ограничили бы во власти, чего Батька допустить не может. Таким образом, для него слияние с Россией таит угрозу личным интересам.

При этом Безпалько отметил, что президент Белоруссии не вправе единолично принимать решение за целую страну. Лукашенко считает "глупым" сближение двух держав, однако в этом вопросе было бы правильно узнать мнение жителей Республики.

В беседе с журналистами издания "Украина.ру" эксперт выступил с предложением провести в государстве референдум, на котором можно было бы выяснить, как белорусы относятся к укреплению связей с Россией и созданию наднациональных органов управления. Такое же мероприятие можно организовать и на российской территории.

Однако Безпалько убежден, что Лукашенко никогда не пойдет на такой шаг, так как может выясниться, что его личная позиция по Союзному государству противоречит мнению народа.