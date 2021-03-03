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Открытое заявление белорусского
лидера Александра Лукашенко о том, что он считает "глупой" работу над слиянием
Белоруссии и России, наделало много шума. По мнению политэксперта Богдана
Безпалько, на самом деле глава Республики заботится только о собственном
статусе.
Политолог обратил внимание, что в случае интеграции двух государств положение Лукашенко серьезно изменится. Главу Белоруссии заметно ограничили бы во власти, чего Батька допустить не может. Таким образом, для него слияние с Россией таит угрозу личным интересам.
При этом Безпалько отметил, что президент Белоруссии не вправе единолично принимать решение за целую страну. Лукашенко считает "глупым" сближение двух держав, однако в этом вопросе было бы правильно узнать мнение жителей Республики.
В беседе с журналистами издания "Украина.ру" эксперт выступил с предложением провести в государстве референдум, на котором можно было бы выяснить, как белорусы относятся к укреплению связей с Россией и созданию наднациональных органов управления. Такое же мероприятие можно организовать и на российской территории.
Однако Безпалько убежден, что Лукашенко никогда не пойдет на такой шаг, так как может выясниться, что его личная позиция по Союзному государству противоречит мнению народа.
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