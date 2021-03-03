Эксперт объяснил отказ Лукашенко от слияния с Россией

Эксперт объяснил отказ Лукашенко от слияния с Россией
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Батька боится потерять власть

Открытое заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что он считает "глупой" работу над слиянием Белоруссии и России, наделало много шума. По мнению политэксперта Богдана Безпалько, на самом деле глава Республики заботится только о собственном статусе.

Политолог обратил внимание, что в случае интеграции двух государств положение Лукашенко серьезно изменится. Главу Белоруссии заметно ограничили бы во власти, чего Батька допустить не может. Таким образом, для него слияние с Россией таит угрозу личным интересам.

При этом Безпалько отметил, что президент Белоруссии не вправе единолично принимать решение за целую страну. Лукашенко считает "глупым" сближение двух держав, однако в этом вопросе было бы правильно узнать мнение жителей Республики.

В беседе с журналистами издания "Украина.ру" эксперт выступил с предложением провести в государстве референдум, на котором можно было бы выяснить, как белорусы относятся к укреплению связей с Россией и созданию наднациональных органов управления. Такое же мероприятие можно организовать и на российской территории.

Однако Безпалько убежден, что Лукашенко никогда не пойдет на такой шаг, так как может выясниться, что его личная позиция по Союзному государству противоречит мнению народа.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость157571
Пожаловаться Ответить
А он все 26 лет только и думает о себе, плевать ему на народ.
Гость157347
Пожаловаться Ответить
Уберите усатого, поставьте кухарку, с годик <цензура> хлебнете и замайданите по взрослому уже)))
гость
Пожаловаться Ответить
Он и так её потерял уже, речь идет о том что бы ему свою жоъу сохранить невредимой от зеленых братьев. Он не нужен, нужна территория и народ.
1
новости партнеров
По теме

Украина потеряет миллиарды долларов из-за запуска "Северного потока - 2"

В Киеве сетуют, что народ Незалежной обеднеет еще сильнее из-за газопровода

Запад отрывает Белоруссию от России - посол

Политическое давление на другие страны оборачивается экономическими потерями для ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей