Решение Запада о введении рестрикций назвали абсурдным

Новые антироссийские санкции Запада вызвали возмущение в Кремле. О них резко высказался официальный представитель администрации президента Дмитрий Песков.

Решение о введении рестрикций абсурдно. Для его принятия не было никаких веских причин, заявил пресс-секретарь главы РФ.

Также он отметил, что указанные в черном списке россияне "и так не ездят за границу". Да и, по закону, у них не может быть счетов в банках за рубежом и заграничного имущества, передает РИА "Новости".

Эти санкции иначе как вмешательством во внутренние дела нашей страны не назовешь. Они "неприемлемы и вредят отношениям", "это возмутительно", подчеркнул официальный представитель Кремля, цитирует телеграм-канал RIA Kremlinpool.

Ранее о рестрикциях в отношении нашей страны высказались в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала их отвлекающим маневром США и Евросоюза.

