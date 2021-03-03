В Кремле высказались о "передаче" Курил Японии

В Кремле высказались о "передаче" Курил Японии
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Слухи о таком повороте событий распространяют японские СМИ

Дмитрий Песков отреагировал на измышления японских журналистов по поводу возможности передачи Курильских островов Японии. Официальный представитель Кремля заявил: издания, публикующие подобного рода высказывания, не заслуживают того, чтобы их читали.

В Стране восходящего солнца стали активно распространяться материалы, в которых указано, что после смены власти в нашей стране Курилы с высокой долей вероятности могут войти в состав Японии.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что в каждом государстве есть экстремисты, которые придерживаются такого рода "ультравзглядов". Воспринимать всерьез их заявления не стоит, так как всегда находятся силы, которые готовы приложить немало усилий для развития двусторонних отношений, пишет РИА "Новости".

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что у России появится серьезный союзник в случае войны с Японией за Курильские острова. По словам эксперта, таким помощником может стать Северная Корея.

Ольга ФЕДОРОВА

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Ярмарка
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Бармалей: договорились!
Бармалей
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Ярмарка
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Ярмарка
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Гость151883
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Меняю однушку на шикотане на трешку в пределах бульварного с вашей доплатой. Курилы скоро отойдут Японии
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