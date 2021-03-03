Документы по новым санкциям оформляются

Постпреды стран Евросоюза договорились продлить ограничения в отношении граждан РФ из-за Украины. К такому единодушному решению они пришли во время сегодняшнего заседания.

В черном списке Брюсселя значатся и граждане Незалежной. К примеру, туда угодил бежавший в нашу страну из Киева экс-президент Виктор Янукович.

Такие меры приняты за нарушение "территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", сообщил РИА "Новости" источник в ЕС и добавил, что соответствующие документы оформляются.

Ранее в Киеве призвали Вашингтон ужесточить давление на Москву. И делать это с помощью все тех же санкций.

Ограничения в отношении россиян и украинцев, предусматривающих запрет на поездки и замораживание банковских счетов в ЕС, впервые были введены в марте 2014 года. После этого они неоднократно продлевались на полгода, последний раз – в сентябре 2020-го, срок истекает через 12 дней.

В черный список Евросоюза сначала попали 177 человек и 48 организаций. Позже – за строительство Крымского моста – туда добавили еще двух человек и четыре организации.