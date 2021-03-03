Кадровый проект "Моя Мордовия" стартовал в республике

Цель конкурса – найти руководителей для местных органов власти

Администрация главы Республики Мордовии при поддержке АНО "Россия – страна возможностей" запустила кадровый проект "Моя Мордовия". Он направлен на выявление и поддержку перспективных руководителей. Победители будут включены в резерв управленческих кадров республики. Об этом рассказал 3 марта врио главы Мордовии Артем Здунов.

По его словам, данный кадровый проект послужит обновлению руководящего аппарата республики, поможет пробиться достойным, неравнодушным людям – профессионалам своего дела. В результате будет сформирована сплоченная команда, работающая на общую цель – развитие территории и повышение уровня жизни населения.

"Наша главная задача – создание благоприятных условий для достойной жизни каждого человека. Это и высокооплачиваемые рабочие места, и социальная инфраструктура. Для этого нам предстоит наводить порядок в управлении, оздоравливать финансовую систему",

– высказался Артем Здунов, объявляя старт проекту "Моя Мордовия".

Проект будет состоять из четырех этапов, сочетающих дистанционные и очные испытания. "Участники получат возможность бесплатно пройти экспертную проверку своих профессиональных компетенций и заявить о себе на уровне руководства региона", – рассказал руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын.

Со своей стороны, зампредседателя Общественной палаты Мордовии Наталья Долматова, избранная председателем Наблюдательного совета проекта, заверила, что отбор будет справедливым и открытым, у всех участников будут равные шансы. При этом важно, что от участников не требуется обязательного опыта госслужбы.

"На первый план выходят личностные качества и желание быть полезным своей малой родине. Каждый может предложить свои знания и опыт в той области, где работает сейчас",

– отметил президент Федерации тенниса России, член Наблюдательного совета проекта Шамиль Тарпищев.

Узнать подробности о проекте и подать заявку на участие можно на сайте моя-мордовия.рф до 16 апреля 2021 года.