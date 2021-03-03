Украинские политологи поплатятся за оппозиционные взгляды

Украинские политологи поплатятся за оппозиционные взгляды
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеВерховная рада поддержала отказ от московского времени
Экспертов подозревают в госизмене

В Незалежной планируют предъявить подозрение в госизмене ряду местных политэкспертов. По данным СМИ, под опалу киевского режима попали специалисты с оппозиционными взглядами и сотрудничающие с Россией.

В частности, речь идет о людях, которые тесно контактируют с партией "Оппозиционная платформа – За жизнь". Также сотрудники СБУ планируют навестить экспертов, которые часто выступали на заблокированных ранее каналах "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Так, с высокой долей вероятности подозрение будет предъявлено популярному политэксперту Михаилу Погребинскому. Специалиста считают близким сподвижником руководителя ОПЗЖ Виктора Медведчука. Также Погребинский часто выступает на российских телеканалах. Например, в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Источники издания Vesti.ua утверждают, что официально подозрения еще не предъявлены, однако "черные метки" уже выписали. Таким образом украинские безопасники планируют зачистить силовые и интеллектуальные крылья оппозиционной политсилы.

При этом в качестве обоснования правоохранители Незалежной припишут своим "жертвам" якобы подтвержденные случаи получения денег из нашей страны. Как отметили инсайдеры: когда у киевского режима нет доказательств, начинают предъявлять подозрения тем, кто чаще всего появляется в медийном пространстве.

К слову, недавно украинцам подсказали способ, как взбесить "москалей". Нажиться на межнациональной розни решил экс-президент Незалежной Петр Порошенко.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость156860
Пожаловаться Ответить
Погребинский - это еще та <цензура>
1
новости партнеров

Украина потеряет миллиарды долларов из-за запуска "Северного потока - 2"

В Киеве сетуют, что народ Незалежной обеднеет еще сильнее из-за газопровода

Запад отрывает Белоруссию от России - посол

Политическое давление на другие страны оборачивается экономическими потерями для ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей