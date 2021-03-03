Экспертов подозревают в госизмене

В Незалежной планируют предъявить подозрение в госизмене ряду местных политэкспертов. По данным СМИ, под опалу киевского режима попали специалисты с оппозиционными взглядами и сотрудничающие с Россией.



В частности, речь идет о людях, которые тесно контактируют с партией "Оппозиционная платформа – За жизнь". Также сотрудники СБУ планируют навестить экспертов, которые часто выступали на заблокированных ранее каналах "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Так, с высокой долей вероятности подозрение будет предъявлено популярному политэксперту Михаилу Погребинскому. Специалиста считают близким сподвижником руководителя ОПЗЖ Виктора Медведчука. Также Погребинский часто выступает на российских телеканалах. Например, в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Источники издания Vesti.ua утверждают, что официально подозрения еще не предъявлены, однако "черные метки" уже выписали. Таким образом украинские безопасники планируют зачистить силовые и интеллектуальные крылья оппозиционной политсилы.

При этом в качестве обоснования правоохранители Незалежной припишут своим "жертвам" якобы подтвержденные случаи получения денег из нашей страны. Как отметили инсайдеры: когда у киевского режима нет доказательств, начинают предъявлять подозрения тем, кто чаще всего появляется в медийном пространстве.

К слову, недавно украинцам подсказали способ, как взбесить "москалей". Нажиться на межнациональной розни решил экс-президент Незалежной Петр Порошенко.