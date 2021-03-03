Парламентарии приняли меры по защите территориальной целостности и здоровья граждан

Верховная Рада приняла закон об отмене перевода времени на летний период по итогам первого чтения. По мнению парламентариев, таким образом единое киевское время окажет содействие "деоккупации" и "реинтеграции" Донбасса и Крыма, а также благотворно отразится на здоровье населения.

Соответствующее решение набрало сегодня, 3 марта, 277 голосов (при минимальном числе в 227 – прим. Ред.). Законопроект ожидает еще одно чтение.

Как отмечает источник, Незалежная переводит часы дважды в год в соответствии с постановлением правительства, принятым в 1996 году. Так, Украина переходит на зимнее время в последний воскресный день октября и в аналогичные даты марта на летнее. Инициаторы считают, что законопроект, в том числе, обеспечит "национальную безопасность" и целостность территории страны.

Авторы указывают, что в Донбассе действует время "агрессора". По этой причине, полагают народные избранники, единое киевское время укрепит независимость Незалежной.

Депутаты также полагают, что закон обеспечит защиту для населения, так как многочисленные экспертные круги в здравоохранительной отрасли считают, что прежний перевод времени ухудшает состояние организма из-за климатической адаптации в связи со сменой сезонов.

Вместе с тем авторы выразили надежду, что запланированный на последнее воскресенье октября перевод стрелок станет последним для страны, передает РИА "Новости".

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников сообщил, что власти внесут поправки в законодательство для ужесточения мер против российской стороны.