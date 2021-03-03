Устаревшее мировоззрение Запада заставляет Россию действовать – Песков

Механизмы, созданные для холодной войны, остаются в активном пользовании

Запад застрял в середине прошлого века и до сих пор руководствуется постулатами британского премьера Уинстона Черчилля из Фултонской речи. Россия вынуждена это иметь в виду и соответствующе реагировать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментируя по просьбе журналистов современную структуру международной безопасности, сформированную более полувека назад, Песков отметил, что мировоззрение Запада не изменилось со времен Черчилля.

"Все конфронтационные механизмы, такие как НАТО, (…) создавались не для мирного взаимодействия, а для серьезного противостояния. Эти структуры продолжают работать против нас и вынуждают нас быть начеку и принимать все необходимые меры для защиты",

– указал представитель Кремля.

Речь Черчилля в Вестминстерском колледже в Фултоне прозвучала 5 марта 1946 года. Тогда британский премьер указал на особую роль Великобритании и США в деле сдерживания СССР и идей коммунизма. Это выступление положило начало холодной войне, напоминает телеканал "МИР 24".

Накануне США и ЕС ввели очередные санкции в отношении России. В частности, Белый дом объявил о прекращении любой помощи Москве. По мнению Пескова, это выглядит абсурдно, поскольку никакой помощи американцы и не оказывают, а граждане, которым отныне запрещено держать активы в США, их и не имели по долгу службы.

Вместе с тем Москва готовит ответ Западу и он, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, не обязательно будет "симметричным".