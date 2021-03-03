Киеву пока достаточно контактов министра иностранных дел страны с Госдепом США

Между Вашингтоном и Киевом нет никакой напряженности в отношениях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе сегодняшнего брифинга с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. Трансляция мероприятия велась на официальной странице украинского лидера в "Фейсбук".

Журналисты спросили у лидера Незалежной, не чувствует ли он напряженности в отношениях с США из-за того, что до сих пор не было прямого контакта с новым хозяином Белого дома Джо Байденом.

"Напряжения никто никакого не чувствует, наоборот, чувствуем поддержку нашего стратегического партнера. Пока так", – заметил пан Зеленский.

Он добавил, что с главой Госдепа Энтони Блинкеном имел контакт министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я знаю детальное содержание этого разговора", – подчеркнул украинский гарант.

Напомним, со дня вступления в должность Байден не провел ни одного телефонного разговора с Зеленским. Об Украине американский демократ пока говорит в своих речах и заявлениях, которые чаще всего посвящены исключительно России. Однако на прошлой неделе хозяин Овального кабинета в день "сопротивления оккупации", как его называет киевский режим, а в РФ – началом "Крымской весны", снова произнес старую мантру от 2014 г. Байден угрожал противостоять "агрессии" Москвы и никогда не признавать "аннексию" Крыма.

На это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что согласен со словами американца. Действительно, указал представитель президента РФ, "аннексии" не было, поэтому ее и незачем признавать. А следует признать воссоединение Крыма с Россией.

