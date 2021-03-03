В поведении сенатора оказался виновен критик советского лидера Горбачева

Телеведущий Владимир Соловьев призвал сенатора Людмилу Нарусову, которая сегодня раскритиковала участников одиночных пикетов у здания Совета Федерации, разобраться со своей дочерью, блогером и журналистом Ксенией Собчак.

Таким образом он отреагировал на сегодняшний пассаж члена верхней палаты российского парламента о "бомжового вида" одиночных пикетчиках на ступеньках Совфеда, да к тому же еще и чего-то требующих. Соловьев опубликовал в своем "Инстаграме" соответствующее видео выступления матери Ксении Анатольевны.

"Сенатору от Республики Тыва Людмиле Нарусовой "неприятно", когда в ее поле зрения попадают участники одиночных пикетов, которых она назвала людьми "бомжового вида"", – написал телеведущий.

После заявления сенатора в ролике размещена фотография ее дочери Ксении, которая в 2018 г. принимала участие в одиночном пикете около Госдумы с плакатом "Депутаты! Мы вас не хотим!".

"Мама, разберитесь с дочерью!" – призвал Нарусову Соловьев.

Позже сегодня сенатор попыталась оправдаться за свои слова. Она рассказала, что в Совфеде обсуждали 90-летний юбилей генсека ЦК КПСС, первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. А в это время "на крыльце Совета Федерации стоял какой-то придурок с плакатом, что Горбачева надо привлечь к суду", пишет издание "Подъем".

Она сочла такое поведение ненормальным, поскольку получается, что "мы как бы заодно с ним", и пояснила, что против всяких отмен пикетов и прочего. Нарусова подчеркнула, что говорила лишь о том, что это неприлично и призвала не раздувать данную историю.



А мы вспомним еще один одиночный пикет, в котором участвовал другой представитель шоу-бизнеса, а именно стилист Сергей Зверев. Он 3 марта 2019 г. вышел на Красную площадь в короне с плакатом "Я против строительства завода на Байкале". Был ли он "бомжового вида", не нам судить, но за этот гражданский вскрик в мае получил 15 тыс штрафа за нарушение правил проведения одиночного пикета.

