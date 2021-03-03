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Экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую Вильнюс отказался выдавать Минску, по его официальному запросу. Об этом сегодня сообщила пресс-служба литовского МИД.
"Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске это прекрасно знают", – цитирует дипведомство РИА "Новости".
Накануне СК Белоруссии инициировал экстрадицию сбежавшей в августе 2020 г. в Вильнюс оппозиционерки и передал необходимые документы в Генпрокуратуру республики.
Также Следственный комитет опубликовал видео, на котором Тихановская с соратниками 5 августа прошлого года обсуждают план захвата исполкома Гомеля. Домохозяйка поддержала данную инициативу, пообещав выделить деньги на закупку электрошокеров, газовых баллончиков и прочего необходимого для демонстраций и осуществления задуманного оппозицией.
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