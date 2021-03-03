"Мощный удар по Украине": Зеленский пожаловался на "Северный поток-2"

"Мощный удар по Украине": Зеленский пожаловался на "Северный поток-2"
Владимир Зеленский. Фото: Edijs Palens/Xinhua/www.globallookpress.com
Лидер Незалежной признал, что проложенная в обход его страны российская труба, повлияет на экономику соборной

Реализация проекта "Северный поток-2" станет для Украины мощным ударом. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время совместного брифинга с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"Если "поток" будет достроен, это будет мощный удар по Украине. Кроме Донбасса и Крыма, это будет еще один, третий, а может даже четвертый", – насчитал пан Зеленский.

Глава государства отметил, что всегда поднимает вопрос "Северного потока-2" перед главами стран-членов Евросоюза и другими западными стратегическими партнерами Украины. По его словам, Незалежная вместе с Европейским союзом и США "многое сделала" для того, чтобы газопровод не был завершен.  И поблагодарил Вашингтон за введенные против участников строительства "СП-2" санкции.

Пан Зеленский откровенно признался, что реализация международного балтийского проекта в обход соборной – это не только "вопрос экономики Украины", что очень важно для украинцев. Президент повторил американскую мантру, что "Северный поток-2" имеет отношение к энергетической безопасности всей Европы.

Чем ближе достройка газопровода, тем чаще, почти ежедневно, с берегов Днепра звучат жалобы на нашу трубу. Накануне плач Ярославны изобразил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, объявивший о полной "готовности" страны к остановке транзита, но признал недостачу доходов в бюджет Незалежной в будущем.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость149494
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Да тяга к халяве и воровству неистребима. Ну что свидомные, когда из союза сматывались у вас все было и промышленность мощная была - все просрали. А теперь хотите чтобы вас на халяву Россия содержала а вы еще гадить ей продолжаете наглецы, и вот пришел облом, подмывайтесь.
Нацизм, фашизм, рашизм - близнецы братья
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В Российском городе Орске активисты "Молодой гвардии Единой России" возложили цветы на могилу гитлеровских солдат: провластные кремлевские активисты решили провести так называемую акцию "Защиты памяти героев", вызвавшую скандал в социальных сетях. Достойные наследники Гитлера и Геббельса
Гость157347
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hi! Конвульсии куртизанки России
За 20 лет правления Путина Россия скатилась по экономическим показателя до уровня стран 3-<цензура> мира. По ВВП она не входит даже в первую десятку развитых стран. 1. ВВП США-20.5 трлн. 2. ВВП Евросоюза-18.6. 3. ВВП Китая-13.4. 4. ВВП Японии-4.9. 5. Германия--3.8.-----------10. ВВП Бразилии-1.86 трлн. 13. ВВП-России-1.64 трлн. Бразильские обезьяны на пальмах живут гораздо лучше, чем россияне в кизяке. Оголтелая российская пропаганда и вечные потоки <цензура> которое вливают в уши россиян делает их неспособными оценить мир вокруг себя. В это время Путин и его ОПГ грабят народ.
Ты себя посмотри, прежде чем соседа в чем либо обвинять, убогий
Гость157347
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Гость156360
все так расстроены что пидораши строят свой газопровод.
плевать - бабло все равно они будут платить в Украину
Пока контракт не истечет ... в отличии от вас, двуличных тварей Россия выполняет свои обязательства
hi! Конвульсии куртизанки России
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За 20 лет правления Путина Россия скатилась по экономическим показателя до уровня стран 3-<цензура> мира. По ВВП она не входит даже в первую десятку развитых стран. 1. ВВП США-20.5 трлн. 2. ВВП Евросоюза-18.6. 3. ВВП Китая-13.4. 4. ВВП Японии-4.9. 5. Германия--3.8.-----------10. ВВП Бразилии-1.86 трлн. 13. ВВП-России-1.64 трлн. Бразильские обезьяны на пальмах живут гораздо лучше, чем россияне в кизяке. Оголтелая российская пропаганда и вечные потоки <цензура> которое вливают в уши россиян делает их неспособными оценить мир вокруг себя. В это время Путин и его ОПГ грабят народ.
Гость157856
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Возмущаются, что не будет халявы. Смешно...
Гость156360
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все так расстроены что пидораши строят свой газопровод.
плевать - бабло все равно они будут платить в Украину
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