Лидер Незалежной признал, что проложенная в обход его страны российская труба, повлияет на экономику соборной

Реализация проекта "Северный поток-2" станет для Украины мощным ударом. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время совместного брифинга с главой Евросовета Шарлем Мишелем.



"Если "поток" будет достроен, это будет мощный удар по Украине. Кроме Донбасса и Крыма, это будет еще один, третий, а может даже четвертый", – насчитал пан Зеленский.

Глава государства отметил, что всегда поднимает вопрос "Северного потока-2" перед главами стран-членов Евросоюза и другими западными стратегическими партнерами Украины. По его словам, Незалежная вместе с Европейским союзом и США "многое сделала" для того, чтобы газопровод не был завершен. И поблагодарил Вашингтон за введенные против участников строительства "СП-2" санкции.

Пан Зеленский откровенно признался, что реализация международного балтийского проекта в обход соборной – это не только "вопрос экономики Украины", что очень важно для украинцев. Президент повторил американскую мантру, что "Северный поток-2" имеет отношение к энергетической безопасности всей Европы.

Чем ближе достройка газопровода, тем чаще, почти ежедневно, с берегов Днепра звучат жалобы на нашу трубу. Накануне плач Ярославны изобразил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, объявивший о полной "готовности" страны к остановке транзита, но признал недостачу доходов в бюджет Незалежной в будущем.

