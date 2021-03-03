Киев выразил Братиславе протест и потребовал извинений

Премьер-министр Словакии Игорь Матович в эфире Radio Expres знатно пошутил насчет российской вакцины от коронавируса, возбудив тем самым Украину.

Главу кабмина журналист спросил, что он обещал президенту РФ Владимиру Путину за поставки "Спутника V". Радиоведущий отметил, что Братислава вела долгие переговоры с Москвой насчет этой вакцины, и в итоге получила положительный ответ. Но тут возник вопрос: что же такое пообещали словацкие власти Кремлю.

"Закарпатскую Украину", – ответил Матович.

При этих словах журналист чуть не лишился дара речи. Однако премьер поторопился успокоить удивленного ведущего, подчеркнув, что его слова были шуткой.

Матович отметил, что существует стереотип, согласно которому договоренности с Россией автоматически приравниваются к предательству Словакии. Граждане страны должны получить вакцину, которая может сохранить им жизни, добавил премьер.

"Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели", – цитирует "Московский комсомолец" Матовича.

В последние дни словацкий премьер подвергается жесткой критике со стороны прозападных сил в стране за договоренности с Москвой о поставках нашего "Спутника". Так, буквально накануне из-за этого президент Словакии Зузана Чапутова метала молнии. По ее мнению, нет никакой "отваги или доказательства дипломатического успеха" в том, чтобы применять российскую вакцину без ее предварительной регистрации в Евросоюзе.

Сам Матович в ответ напомнил, что в стране от коронавируса в сутки умирает сотня граждан, а это время его оппоненты грозятся сменой кабмина.

"Из-за 2 миллионов вакцин Sputnik V правительство не может упасть. Люди никогда этого не поймут. У нас ежедневно сотни людей умирают, давайте отложим политику на потом, пожалуйста", – призвал премьер-министр недовольных в своем "Фейсбук".

Между тем, шутка Матовича не осталась незамеченной в Киеве. МИД Украины связи с этим уже выразил протест временному поверенному в делах Словакии в Незалежной Матушу Корбе и потребовал от премьера извинений "за некорректные высказывания", сообщает УНИАН.

Напомним, Словакия стала второй страной в ЕС после Венгрии, которая в обход Брюсселя напрямую договорилась с Москвой о поставках Sputnik V.

