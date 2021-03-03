Байден продлил на год санкции против России за Крым

Хозяин Белого дома считает, что действия РФ угрожают безопасности Соединенным Штатам

Президент США Джо Байден продлил еще на год санкции в отношении России, введенные в 2014 г. в связи с событиями на Украине и в Крыму. Об этом сообщает официальный сайт главы Белого дома.

Отмечается, что данные ограничительные меры в адрес РФ, были применены администрацией предшественника Байдена Дональда Трампа 20 сентября 2018 г. и администрацией 44-го лидера американцев Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 г. по Крыму.

Байдена пришел к выводу, что все рестрикции "должны оставаться в силе после 6 марта 2021 года".

"Действия и политика, описанные в этих указах, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", – следует из пояснительной записки Байдена.

Таким образом, новая администрация Белого дома последовательно продолжает антироссийскую политику.

Накануне Вашингтон ввел очередную порцию рестрикций. На этот раз за якобы отравление осужденного за махинации в "Ив Роше" блогера Алексея Навального.

Как предположил в среду, 3 марта, политолог Дмитрий Суслов, в адрес России и отдельных граждан страны американские власти и дальше будут вводить все новые ограничения, вне зависимости от того, чтобы Москва ни сделала.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Митроша лапотный
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А в раше на рестрикции у Маши только фрикции! Калинка, калинка, калинка... Да, ватники?
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