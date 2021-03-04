США хотят разобраться с химическим оружием

В Госдепартаменте США заявили, что Россия может избежать второго пакета рестрикций из-за скандального блогера Алексея Навального. Однако для этого, по словам американцев, Москва должна задекларировать все свое химическое оружие и избавиться от него.

Как уже писало "Утро.ру", согласно американским законам, России грозит второй этап ограничительных мер. В Госдепе же отметили, что этого можно избежать, если пообещать больше никогда не применять химическое оружие.

Как узнало издание РБК, США готовы отказаться от новых санкций, если Россия раскроет все необъявленное химоружие и разрешит иностранным инспекциям проверять, что условия соблюдаются.

Однако, как Вашингтон себе это представляет, не уточняется, учитывая, что Москва завершила уничтожение химического оружия еще четыре года назад. То есть декларировать-то и нечего. К тому же, якобы "отравление" Навального некими "боевыми химикатами" – это чистой воды провокация, о чем не раз говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Санкции из-за Навального ввели 2 марта. Захарова объясняла, что Вашингтон объявил эти "абсурдные" рестрикции, чтобы продолжать лезть во внутренние дела Москвы. Дипломат также полагает, что Запад с помощью ограничительных мер против нашей страны отвлекает внимание своих граждан от собственных неразрешенных проблем.