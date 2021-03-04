Вашингтон озвучил единственное условие для Москвы избежать новых санкций

Вашингтон озвучил единственное условие для Москвы избежать новых санкций
Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
США хотят разобраться с химическим оружием

В Госдепартаменте США заявили, что Россия может избежать второго пакета рестрикций из-за скандального блогера Алексея Навального. Однако для этого, по словам американцев, Москва должна задекларировать все свое химическое оружие и избавиться от него. 

Как уже писало "Утро.ру", согласно американским законам, России грозит второй этап ограничительных мер. В Госдепе же отметили, что этого можно избежать, если пообещать больше никогда не применять химическое оружие. 

Как узнало издание РБК, США готовы отказаться от новых санкций, если Россия раскроет все необъявленное химоружие и разрешит иностранным инспекциям проверять, что условия соблюдаются. 

Однако, как Вашингтон себе это представляет, не уточняется, учитывая, что Москва завершила уничтожение химического оружия еще четыре года назад. То есть декларировать-то и нечего. К тому же, якобы "отравление" Навального некими "боевыми химикатами" – это чистой воды провокация, о чем не раз говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Санкции из-за Навального ввели 2 марта. Захарова объясняла, что Вашингтон объявил эти "абсурдные" рестрикции, чтобы продолжать лезть во внутренние дела Москвы. Дипломат также полагает, что Запад с помощью ограничительных мер против нашей страны отвлекает внимание своих граждан от собственных неразрешенных проблем. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Дуб
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Дуб
Свое сначала уничтожьте!
Твои личные слюни и сопли нечего за всемировые помои выдавать, чубато-рогатый!
Дуб
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Свое сначала уничтожьте!
Гость156360
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Мыкола Взадубандура
Кого ты собрался "давить" чубатый клоп вонючий? Давай рыпнись вошь бандеровская! Пищание " Анас за шо ?" потом не поможет! Хероям в сосало!
вас давить, кого ж еще ?
на вас весь мир плюёт как на юродивых.
да вы и есть такие пока терпите всю эту слизь что управляет вашим народом и страной.
Гость156700
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Если бы Марию Захарову саму или ее родственников траванули, ее взгляды бы кардинально поменялись.
Мыкола Взадубандура
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Гость156360
шавка это рашка. мелкая шкодистая шавка, которую мы давили и будем давить
Кого ты собрался "давить" чубатый клоп вонючий? Давай рыпнись вошь бандеровская! Пищание " Анас за шо ?" потом не поможет! Хероям в сосало!
Гость158114
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hI! Нью-Россия, Навальнороссия
Мощный удар по России из-за Путина. Путин становится изгоем мирового сообщества. Большая семерка вряд ли примет его в свои ряды. До конца жизни он будет глушить свое вино в Генджеликской винарке или "посетит" Гаагу при совершении каких либо агрессивных действиях в отношении соседних государств.
Бу га га, бичо!
гость
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Пендосы! Подите на хъй! Вместе с бандерой.
М
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пора прямым текстом посылать ковбоев на или в...,туда где их вассалы кастрюли живут
Гость158103
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Кстати оружейный плутоний, который эта же страна должна была по договору сжечь в виде топливаа ядерных реакторов, тоже не выполнен.США страна шуллер.
Гость158103
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Держи вора как правило громче всего кричит вор. США страна подписавшая обязательства по уничтожению хим оружия и не выполнившая его, теперь орет как потерпевший.
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