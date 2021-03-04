В Незалежной не оценили юмор европейцев

После слов премьер-министра Словакии Игоря Матовича о возможном "отделении" Закарпатья от Украины у последней началась настоящая истерика. Киев вовсю демонстрирует свое негодование и требует у Братиславы покаяться.



Речь идет об инциденте, когда Матович с юмором ответил на вопрос о договоренностях с Москвой. Россия согласилась начать поставки препарата для вакцинации от коронавируса "Спутник V" в Словакию. В беседе с журналистом высокопоставленный словак пошутил, что за это он обещал президенту РФ отдать "Закарпатскую Украину".

После этого украинский МИД потребовал от Братиславы официальные извинения. А глава внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба настолько разобиделся, что наваял в "Твиттер" целый пост, посвященный этой ситуации. Там он объявил, что считает такие остроты некорректными и портящими украино-словацкие отношения. Кулеба подметил, что лучше бы Матович предложил Путину "несколько регионов Словакии".

К слову, в Сети бурно отреагировали на шутку Братиславы.

"В данной ситуации показывает отношение к Украине, как к шутам гороховым", "Еще немного и развалится все это недоразумение под названием Украина. Все регионы вернутся к корням происхождения. Доскакались клоуны", "Привыкайте. Всю вашу территорию разберут другие страны" – пишут читатели РИА "Новости".

Некоторые при этом остроумно отметили, что возмущаться следует Венгрии и звучать это должно так: "В смысле, Закарпатье! Это наши будущие территории!"