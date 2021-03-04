Киев ополчился на Братиславу за шутку о разделе Украины

Киев ополчился на Братиславу за шутку о разделе Украины
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
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В Незалежной не оценили юмор европейцев

После слов премьер-министра Словакии Игоря Матовича о возможном "отделении" Закарпатья от Украины у последней началась настоящая истерика. Киев вовсю демонстрирует свое негодование и требует у Братиславы покаяться.

Речь идет об инциденте, когда Матович с юмором ответил на вопрос о договоренностях с Москвой. Россия согласилась начать поставки препарата для вакцинации от коронавируса "Спутник V" в Словакию. В беседе с журналистом высокопоставленный словак пошутил, что за это он обещал президенту РФ отдать "Закарпатскую Украину".

После этого украинский МИД потребовал от Братиславы официальные извинения. А глава внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба настолько разобиделся, что наваял в "Твиттер" целый пост, посвященный этой ситуации. Там он объявил, что считает такие остроты некорректными и портящими украино-словацкие отношения. Кулеба подметил, что лучше бы Матович предложил Путину "несколько регионов Словакии".

К слову, в Сети бурно отреагировали на шутку Братиславы.

"В данной ситуации показывает отношение к Украине, как к шутам гороховым", "Еще немного и развалится все это недоразумение под названием Украина. Все регионы вернутся к корням происхождения. Доскакались клоуны", "Привыкайте. Всю вашу территорию разберут другие страны" – пишут читатели РИА "Новости".

Некоторые при этом остроумно отметили, что возмущаться следует Венгрии и звучать это должно так: "В смысле, Закарпатье! Это наши будущие территории!"

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Мыкола Взадубандура
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славная троллеклизма скакуасам чубатым
Гость158112
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Европа готовится к разделу какляндии 404. Иной раз, да проскакивает, в виде шутки/не шутки. малороссия снова станет русской, Львiв вернется к пшекам. Мадьярам, румынам, словакам тоже кой чего перепадет. У каклiв по этому поводу истерика и батхерт. Всё потому, что бандеровцев никто из перечисленных выше не ждёт - будут их, хероев сала, атошников-чумошников выявлять и мочить, ни в западной европе ни на руси им места нет.
Гость154202
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Xepoям салом по cycaлам.
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