Украина должна готовиться к давлению Байдена - экс-посол США

Украина должна готовиться к давлению Байдена - экс-посол США
Джо Байден. Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Глава Белого дома вынудит Киев проводить реформы

Джо Байден довольно жестко будет обращаться с Украиной. Об этом рассказал бывший посол США в Незалежной Стивен Пайфер.

Американский президент заставит Киев проводить реформы и сделает это с конкретной целью, указал дипломат. По его словам, эти трудности необходимы, чтобы Соборная могла "состояться как успешное государство". К тому же стране важно "реализовать весь свой потенциал".

Реформирование на Украине застопорилось, и программа кредитования Незалежной Международным валютным фондом приостановлена. Это волнует многих на Западе, отметил экс-посол на онлайн-конференции.

Подталкивать Киев к реформам необходимо даже в случая несогласия некоторых в Вашингтоне с такими мерами. Это принесет Соборной ощутимую пользу .

Украине следует использовать предоставляемые возможности, чтобы  сдержать коррупцию. И нынешний президент США как раз подходящий для этого партнер, подчеркнул заокеанский дипломат, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Укринформ". 

Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский ответил на вопрос о напряженности в отношениях его страны с США. Он попытался объяснить отсутствие своего прямого контакта с новым хозяином Белого дома.

Полина ДОРОЖКИНА

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