СМИ: Путин произвел перестановки в ФСБ

Назначен новый замглавы ведомства

Владимир Путин произвел некоторые перестановки в руководстве Федеральной службы безопасности России. Об этом узнали журналисты. 

Президент назначил нового замглавы ведомства. Им стал начальник службы экономической безопасности ФСБ генерал-полковник Сергей Королев. 

Указ об этом глава государства подписал 24 февраля, после коллегии ФСБ. Теперь должность начальника СЭБ временно занимает его заместитель Сергей Алпатов, сообщили РБК близкие к ведомству источники.

До 2011 года Сергей Королев руководил службой экономической безопасности ФСБ в Ленинградской области. Затем возглавил Управление собственной безопасности всего российского ведомства, отмечает URA.RU. 

В прошлом месяце Владимир Путин выступал на коллегии Федеральной службы безопасности России. Он заявил о готовящихся против России провокациях.

Полина ДОРОЖКИНА

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