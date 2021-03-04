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Владимир Путин произвел некоторые перестановки в руководстве Федеральной службы безопасности России. Об этом узнали журналисты.
Президент назначил нового замглавы ведомства. Им стал начальник службы экономической безопасности ФСБ генерал-полковник Сергей Королев.
Указ об этом глава государства подписал 24 февраля, после коллегии ФСБ. Теперь должность начальника СЭБ временно занимает его заместитель Сергей Алпатов, сообщили РБК близкие к ведомству источники.
До 2011 года Сергей Королев руководил службой экономической безопасности ФСБ в Ленинградской области. Затем возглавил Управление собственной безопасности всего российского ведомства, отмечает URA.RU.
В прошлом месяце Владимир Путин выступал на коллегии Федеральной службы безопасности России. Он заявил о готовящихся против России провокациях.
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