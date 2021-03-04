Сенаторы намерены лишить Байдена полномочий после удара по Сирии

Сенаторы намерены лишить Байдена полномочий после удара по Сирии
Джо Байдена. Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американцам надоели "бесконечные войны"

Внезапная атака Сирии со стороны США вызвала недовольство не только на международной арене, но и внутри Америки. Так, два местных сенатора вознамерились ограничить полномочия главнокомандующего в случае использования военной силы.

Представитель демократов Тим Кейн и республиканец Тодд Янг уже подготовили проект закона, который призван ввести американского президента в рамки.

Авторов законодательной инициативы серьезно разозлило решение атаковать Сирию, которое Джо Байден принял единолично. В Сенате отметили, что глава Белого дома не особо прислушивается к партии и активно пользуется своими военными полномочиями.

Такое положение дел в американском законодательстве в целом привело к тому, что страна ведет "бесконечные войны" в ближневосточном регионе вот уже два десятка лет, указано в заявлении Кейна.

Проект предлагает отменить норму, принятую в 2001 году. Тогда после ряда терактов в Америке главе страны разрешили не согласовывать с законодателями применение военной силы.

К слову, недавно эксперт Константин Блохин отметил, что ударом по Сирии Байден прощупывает Россию на прочность. 

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

гость
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Чего обижаться он же дурачок просто поиграть захотел, писька своя надоела, вот и воюет. Дайте полномочий мочить нигеров мексов <цензура>.
Гость151133
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Если президент Америки не начал войну в мире, он ПЛОХОЙ президент, и поэтому Трамп плохой, два импичмента выдержал.
Байден готов начать войну с Россией, и Столнберг как это узнал сразу же оборзел, сказал что мы готовы к войне с Россией.
Не не Столнберг готов, а Америка он то вообще никто, кукла на веревочках, дернули -ротик открылся, не дернули, пружинка держит его закрытым.
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