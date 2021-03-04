Американцам надоели "бесконечные войны"

Внезапная атака Сирии со стороны США вызвала недовольство не только на международной арене, но и внутри Америки. Так, два местных сенатора вознамерились ограничить полномочия главнокомандующего в случае использования военной силы.



Представитель демократов Тим Кейн и республиканец Тодд Янг уже подготовили проект закона, который призван ввести американского президента в рамки.

Авторов законодательной инициативы серьезно разозлило решение атаковать Сирию, которое Джо Байден принял единолично. В Сенате отметили, что глава Белого дома не особо прислушивается к партии и активно пользуется своими военными полномочиями.

Такое положение дел в американском законодательстве в целом привело к тому, что страна ведет "бесконечные войны" в ближневосточном регионе вот уже два десятка лет, указано в заявлении Кейна.

Проект предлагает отменить норму, принятую в 2001 году. Тогда после ряда терактов в Америке главе страны разрешили не согласовывать с законодателями применение военной силы.

К слову, недавно эксперт Константин Блохин отметил, что ударом по Сирии Байден прощупывает Россию на прочность.