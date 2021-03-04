Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Внезапная атака Сирии со стороны
США вызвала недовольство не только на международной арене, но и внутри Америки.
Так, два местных сенатора вознамерились ограничить полномочия
главнокомандующего в случае использования военной силы.
Представитель демократов Тим Кейн и республиканец Тодд Янг уже подготовили проект закона, который призван ввести американского президента в рамки.
Авторов законодательной инициативы серьезно разозлило решение атаковать Сирию, которое Джо Байден принял единолично. В Сенате отметили, что глава Белого дома не особо прислушивается к партии и активно пользуется своими военными полномочиями.
Такое положение дел в американском законодательстве в целом привело к тому, что страна ведет "бесконечные войны" в ближневосточном регионе вот уже два десятка лет, указано в заявлении Кейна.
Проект предлагает отменить норму, принятую в 2001 году. Тогда после ряда терактов в Америке главе страны разрешили не согласовывать с законодателями применение военной силы.
К слову, недавно эксперт Константин Блохин отметил, что ударом по Сирии Байден прощупывает Россию на прочность.
США хотят разобраться с химическим оружием
Секрет заключается в формировании накопительной части выплат