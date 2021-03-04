США приравняли конкурентов к врагам: Захарова объяснила смысл санкций против России

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Цель антироссийских санкций США – устранить конкурента, который их опережает. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По мнению дипломата, коллективный Запад с Вашингтоном во главе придерживается политики сдерживания в отношении Москвы. В ход идут разные инструменты, в том числе дезинформация, политическое давление, вмешательство во внутренние процессы, односторонние санкции.
"Основная цель США – не дать нашей стране на равных конкурировать, в чем-то опережать, соперничать",
– пояснила Захарова в эфире радио "Говорит Москва". Отсюда и стремление сформировать вокруг России образ опасного врага, угрожающего американской нации. "Основным врагом США будут считать всех тех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере", – убеждена дипломат.
Захарова также отметила, что Евросоюз за последние годы практически утратил суверенитет на международной арене. Поэтому сейчас Германии приходится прикладывать столь большие усилия, чтобы отстоять "Северный поток-2". Прагматичные немцы все просчитали и убедились, что им проект выгоден, однако Вашингтон оказывает на Берлин "колоссальное давление".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя последние санкции США в отношении России, указал, что Запад по-прежнему руководствуется постулатами Уинстона Черчилля о сдерживании Москвы.
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