США приравняли конкурентов к врагам: Захарова объяснила смысл санкций против России

США приравняли конкурентов к врагам: Захарова объяснила смысл санкций против России
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
В честной борьбе американцы уступают

Цель антироссийских санкций США – устранить конкурента, который их опережает. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению дипломата, коллективный Запад с Вашингтоном во главе придерживается политики сдерживания в отношении Москвы. В ход идут разные инструменты, в том числе дезинформация, политическое давление, вмешательство во внутренние процессы, односторонние санкции.

"Основная цель США – не дать нашей стране на равных конкурировать, в чем-то опережать, соперничать",

– пояснила Захарова в эфире радио "Говорит Москва". Отсюда и стремление сформировать вокруг России образ опасного врага, угрожающего американской нации. "Основным врагом США будут считать всех тех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере", – убеждена дипломат.

Захарова также отметила, что Евросоюз за последние годы практически утратил суверенитет на международной арене. Поэтому сейчас Германии приходится прикладывать столь большие усилия, чтобы отстоять "Северный поток-2". Прагматичные немцы все просчитали и убедились, что им проект выгоден, однако Вашингтон оказывает на Берлин "колоссальное давление".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя последние санкции США в отношении России, указал, что Запад по-прежнему руководствуется постулатами Уинстона Черчилля о сдерживании Москвы.

Николай ВИКТОРОВ

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