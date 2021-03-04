Россия и НАТО схлестнутся за Шпицберген - Sohu

Вашингтон нашел способ закрепиться в Арктике

Тесное сотрудничество Норвегии и США по линии НАТО грозит неприятным сюрпризом для России: ее могут попытаться вытеснить со Шпицбергена. К таким выводам пришли китайские аналитики.

Ранее стало известно о размещении американских стратегических бомбардировщиков на норвежской авиабазе Орланд. Это является дополнительным подтверждением, что Осло решил вступить в геополитическую конфронтацию с Москвой на стороне Вашингтона. Теперь России нужно быть готовой к новым вызовам, в частности, борьбе за архипелаг Шпицберген, говорится в статье китайского издания Sohu.

По международному соглашению Шпицберген и прибрежные воды являются демилитаризованной зоной. Суверенитет над полярным архипелагом принадлежит Норвегии, но Россия имеет право вести там хозяйственную деятельность. Учитывая близость территории к Арктике, архипелаг имеет стратегическое значение для обоих государств, приводит "ПолитРоссия" мнение китайских аналитиков.

"Контроль над архипелагом Шпицберген открывает доступ к близлежащим богатым запасам нефти и газа, а также к рыбным ресурсам",

– указываются в статье. Архипелаг также дает контроль над транспортными путями в северных широтах. Поэтому США и другие партнеры Норвегии по НАТО заинтересованы в вытеснении России со Шпицбергена. Впрочем, по оценке военных экспертов, Москва к такому повороту событий готовилась давно.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп пытался заполучить у Дании Гренландию: остров бы расширил возможности США в Арктике. С датчанами договориться не удалось. Попытка с норвежцами может оказаться более удачной.