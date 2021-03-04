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Шуточное заявление премьер-министра
Словакии Игоря Матовича о "расплате" с Россией за счет украинского Закарпатья
наделало много шума. В итоге руководитель местного МИД Иван Корчок был вынужден
приносить извинения Незалежной.
На своей странице в "Фейсбук" глава внешнеполитического ведомства провинившейся страны рассказал, что уже попросил прощения у украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Корчок назвал подобного рода шутки "неуместными" и выразил сожаление по поводу произошедшего.
Напомним, Киев серьезно разозлили слова Матовича, который с иронией заявил, что за российскую вакцину от COVID-19 расплатился украинскими землями.
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