Отдуваться пришлось главе МИД

Шуточное заявление премьер-министра Словакии Игоря Матовича о "расплате" с Россией за счет украинского Закарпатья наделало много шума. В итоге руководитель местного МИД Иван Корчок был вынужден приносить извинения Незалежной.



На своей странице в "Фейсбук" глава внешнеполитического ведомства провинившейся страны рассказал, что уже попросил прощения у украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Корчок назвал подобного рода шутки "неуместными" и выразил сожаление по поводу произошедшего.

Напомним, Киев серьезно разозлили слова Матовича, который с иронией заявил, что за российскую вакцину от COVID-19 расплатился украинскими землями.